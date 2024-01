Tribal Ashram Schools : राज्यातील आश्रमशाळांची होणार तपासणी : आयुक्त नयना गुंडे

Tribal Ashram Schools : आदिवासी विकास विभागाच्या एकलव्य आश्रमशाळेत शिक्षकानेच विद्यार्थिनींशी अश्लील वर्तन केल्याचा गंभीर प्रकारांची आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी गंभीर दखल घेत संबंधित शिक्षकासह स्त्री अधीक्षिका यांना निलंबित केले असून प्राचार्यांना देखील नोटीस बजाविली आहे.

आश्रमशाळा आणि वसतीगृहामध्ये घडणाऱ्या अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आश्रमशाळा, वसतिगृहांना भेटी देऊन त्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी सांगितले. (Commissioner Nayana Gunde statement of Ashram schools in state will be inspected nashik news )