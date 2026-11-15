प्रत्येक गावाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा संकल्प

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नंदुरबार : मौजे धुरखेडा येथे समाजमंदिर बांधकामाचे भूमिपूजन करताना डॉ. सुप्रिया गावित. शेजारी डॉ. हीना गावित, हेमलता शितोळे.
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गावविकासाला कायम प्राधान्य
डॉ. हीना गावित ः रस्त्याचे उद्घाटन, समाजमंदिराचे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. १५ : माजी मंत्री आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांनी मंजुरी मिळवून दिलेल्या शहादा तालुक्यातील विकासकामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन माजी खासदार डॉ. हीना गावित व जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यात शहादा तालुक्यातील प्रकाशा-धूरखेडा-भादे येथील लहान पूल व रस्त्याचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच धूरखेडा येथील समाजमंदिराच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती हेमलता शितोळे- पाटील, गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ व नागरिक उपस्थित होते.
दरम्यान, याप्रसंगी ग्रामस्थांना उद्देशून केलेल्या भाषणात डॉ. हीना गावित यांनी सांगितले, की माजी मंत्री आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांनी त्यांच्या कार्यामध्ये कायमच ग्रामीण विकासाला प्राधान्य दिले. प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा, या दृष्टीने माझ्या खासदारकीच्या काळातदेखील सदैव प्राधान्य दिले. अनेक गावांना विकासाच्या प्रमुख प्रवाहात आणता आले. यापुढेही गावांच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
डॉ. सुप्रिया यांनीदेखील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आपण पाणी, वीज, रस्ते याबरोबरच अन्य विकासकामांना महत्त्व दिले. ग्रामीण लोकांचे जीवन सहज सोपे करण्यासाठी ग्रामीण भागातील समस्यांचे निराकरण व ग्रामविकास हाच आमच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे.