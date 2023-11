Nashik Crime News: सोसायटीतील सुरक्षारक्षकाकडून चावी घेत दांपत्‍याने आपल्‍याच आईच्‍या घरात अवैध कब्‍जा केला. याप्रकरणी सदनिकेची मालक असलेल्‍या आईने मुलासह सुनेविरोधात गंगापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. (Complaint of mother against son and daughter in law in case of illegal occupation of house nashik news)

फिर्यादीत नमूद केल्‍यानुसार महिपाल हरिश्चंद्र भादू आणि प्रीती महिपाल भादू अशी संशयित दांपत्‍याने १० नोव्‍हेंबरला अनधिकृतपणे सदनिकेत प्रवेश करत साहित्‍य ठेवले. सोसायटीतील सुरक्षारक्षकाकडून चावी घेत त्‍यांनी सदनिकेवर कब्‍जा केला.

गंगापूर रोडवरील पंपिंग स्टेशन येथील आनंदमय सोसायटीत रत्ना भादू यांच्या मालकीची सदनिका असून, संशयितांनी त्‍यावर अवैधरीत्या कब्‍जा केल्‍याचे फिर्यादीत म्‍हटले आहे. संशयित हे वृद्ध महिलेचे मुलगा व सून आहेत.