By

नाशिक : नाशिक महापालिकेने यंदा महापालिका स्वतःच प्रक्रियेविना गोदावरीत सांडपाणी सोडते त्या टाकळी मलनिस्सारण केंद्राजवळ गणेश मूर्ती संकलनाची सक्ती केली होती. स्वतःचे हजारो गॅलन लिटर सांडपाणी स्वतःच प्रक्रियेविना गोदावरीत सोडायचे आणि नाशिककर नागरिकांना मात्र मूर्ती विसर्जनाऐवजी सक्तीने मूर्ती संकलन करायचे असा नाशिककरांना प्रदूषण मुक्तीचे ज्ञान आणि स्वतः मात्र कोरडी पाषाण असा उरफाटा प्रकार टाकळी एसटीपी केंद्राजवळ पहायला मिळाला. (Compulsory donation system by NMC of ganesha idol near Takli STP center Nashik News)

प्रक्रियेविना शहरातील सर्वाधिक प्रदूषित सांडपाणी गोदावरीत सोडले आहे, त्याच टाकळी मलनिस्सारण केंद्राशेजारी यंदा नाशिक महापालिकेने गणेश मूर्ती विसर्जनाची सोय केली होती मात्र त्या ठिकाणी मूर्ती विसर्जनाला मात्र अजिबात परवानगी दिली जात नव्हती.

लोकांना गोदावरीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी मूर्ती संकलनाची सक्ती करण्यासाठी खास पोलिसही नेमले होते.प्रसंगी महापालिका कर्मचारी मंडपात बसून पोलिसांना पुढे करीत लाठ्यांच्या दंडुक्याच्या बळावर मूर्ती संकलनाची मोहीम राबवित होते, त्यातून दिवसभर पोलीस आणि नागरिकांत वादही होत होते.

हेही वाचा: वावी येथे सव्वा किलो चांदीची गणेश मूर्ती लंपास

गोदावरीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी नाशिककर नागरिकांना गणेश मूर्ती विसर्जनाला सक्तीने प्रतिबंध करणाऱ्या महापालिकेचे गोडावरी विषयीचे पुतना प्रेम वेळोवेळी उघडकीस आले आहे, निरी आणि उच्च न्यायालयात वेळोवेळी मालपालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे.

मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दरम्यान याच टाकली पुलावर हिरवे बारदान लावून प्रक्रियेविना सांडपाणी सोडणारा एसटीपी प्रकल्प महापालिकेला झाकून ठेवावा लागला होता, मात्र आता सिहस्थ कुंभमेळ्याला आठ वर्षे होऊनही टाकली मलनिस्सारण केंद्राची दुरवस्था कायम आहे उलट अशा सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या टाकळी एसटीपी केंद्रावर सक्तीच्या उपक्रमातून महापालिकेचा नागरिकांच्या आरोग्याशी उघड उघड खेळ सुरू झाला आहे.

हेही वाचा: अंनत चतुर्दशीला पोलिस आले विघ्नहर्ता बनून; वाचविले महिला व मुलाचे प्राण