Computer Typing Examination : नाशिक जिल्ह्यातील संगणक टंकलेखन परीक्षा स्थगित; मालेगाव केंद्रावरील परीक्षा मात्र नियोजित वेळेनुसार..

वणी - भारतीय हवामान विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी मंगळवार, ता. ७ जुलै रोजी मुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाशिक महापालिका क्षेत्रासह काही तालुक्यांतील शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील संगणक टंकलेखन परीक्षेबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे..दरम्यान, नाशिक प्रमाणे रत्नागिरी, पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रावरील परीक्षाही स्थगित करण्यात आल्या असल्याची माहीती परीक्षा परिषदेच्यावतीने जारी करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मालेगाव शहरातील परीक्षा केंद्र वगळता नाशिक जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर मंगळवार, ता. ७ जुलै रोजी होणारी संगणक टंकलेखन परीक्षा स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र, मालेगाव येथील परीक्षा केंद्रावर परीक्षा नियोजित वेळेनुसार नियमितपणे होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..नाशिक शहर व सिन्नर येथील परीक्षा केंद्रांवरील स्थगित परीक्षा नेमकी कधी घेतली जाणार, याबाबतचा सुधारित कार्यक्रम पुढील दोन दिवसांत जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बेडसे यांनी सांगितले. तसेच, ता. ८ जुलैपासूनच्या परीक्षा पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यान, परीक्षा स्थगितीमुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.