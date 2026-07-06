नाशिक

Computer Typing Examination : नाशिक जिल्ह्यातील संगणक टंकलेखन परीक्षा स्थगित; मालेगाव केंद्रावरील परीक्षा मात्र नियोजित वेळेनुसार..

भारतीय हवामान विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी मंगळवार, ता. ७ जुलै रोजी मुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे.
Computer Typing Exam

Computer Typing Exam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वणी - भारतीय हवामान विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी मंगळवार, ता. ७ जुलै रोजी मुसळधार पावसाचा 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाशिक महापालिका क्षेत्रासह काही तालुक्यांतील शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील संगणक टंकलेखन परीक्षेबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.

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