Nashik News : नायलॉन मांजामुळे ज्येष्ठ नागरिकाची प्रकृती चिंताजनक

Nashik News : नाशिक शहर व जिल्ह्यात नायलॉन मांजा वापर व विक्रीवर बंदीचे आदेश पोलीस प्रशासनाने काढले आहेत. असे असताना त्याचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे.

सिन्नर तालूक्यात नायलॉन मांज्यामुळे एक 55 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. (condition of senior citizen is alarming due to nylon manja nashik news )