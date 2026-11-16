Maharashtra Politics : मतदारसंघ फेररचना विधेयकामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येईल; माजी आमदार संजय चव्हाण यांचा आरोप, बागलाण राष्ट्रवादीचा विरोध

सटाणा : मतदारसंघ फेररचना घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या नावाखाली लोकसभेसह विधानसभेतील जागांची संख्या वाढवून देशातील लहान-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांचे राजकीय अस्तित्व संपविण्याचा आणि विरोधकांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित करून सत्ताधारी भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांशी आणि राज्यघटनेशी प्रतारणा ठरेल. लोकशाही टिकविण्यासाठी या विधेयकातील तरतुदींना जनतेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध करावा असे आवाहन माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी केले..मतदारसंघ फेररचना घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत चर्चा करण्यासाठी बागलाण तालुका व सटाणा शहर राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) काँग्रेसतर्फे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीत माजी आमदार श्री.चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले, आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या देशावर लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवून वेतन, भत्ते व सुविधांचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणेही योग्य नाही. हे विधेयक लोकशाहीच्या बहुपक्षीय रचनेला आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांना धक्का देणारे ठरू शकते. .तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे म्हणाले, मतदारसंघ वाढीच्या प्रक्रियेत लहान-मोठ्या आणि प्रादेशिक पक्षांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या पक्षांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येऊन बहुपक्षीय लोकशाहीचे संतुलन बिघडू शकते. या विधेयकाचा सर्वंकष विचार करणे आवश्यक आहे..शहराध्यक्ष भारत काटके म्हणाले, देशावर आणि राज्यावर मोठे कर्ज असताना आमदार-खासदारांची संख्या वाढल्यास वेतन, भत्ते, निवास व कार्यालयीन सुविधांवरील खर्च वाढेल. त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीवरील भार आणि आर्थिक संकट अधिक तीव्र होऊ शकते. शहर कार्याध्यक्ष मनोज छोटू सोनवणे म्हणाले, विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित होऊन सत्ताधारी पक्षाला लाभ होणार असेल, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरील आघात ठरेल. सर्व पक्षांना समान राजकीय संधी आणि प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व टिकणे आवश्यक आहे..यावेळी तालुका कार्याध्यक्ष संजय पवार व युवक तालुकाध्यक्ष चेतन वणीस यांनीही मनोगत व्यक्त केले. बैठकीस माजी शहराध्यक्ष साहेबराव सोनवणे, महिला तालुकाध्यक्षा उषाताई भामरे, युवक शहराध्यक्ष मयूर अहिरे, नानाजी दळवी, दिलीप सोनवणे, दिनेश सोनवणे, राजेंद्र जाधव, नितीन मांडवडे, किरण पाटील, गौरव सोनवणे, अमोल बच्छाव, रामकृष्ण अहिरे, रेखा शिंदे, वंदना बिरारी, संजय बिरारी, संजय वाघ, युवराज निकुंभ, विलास सोनवणे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत लवकरच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन याप्रश्नी त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.