नाशिक

Maharashtra Politics : मतदारसंघ फेररचना विधेयकामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येईल; माजी आमदार संजय चव्हाण यांचा आरोप, बागलाण राष्ट्रवादीचा विरोध

NCP Sharadchandra Pawar Faction Opposes Constituency Delimitation Bill : मतदारसंघ फेररचना घटनादुरुस्ती विधेयकाला बागलाण राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे. या विधेयकामुळे प्रादेशिक पक्षांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप संजय चव्हाण यांनी केला.
NCP Sharadchandra Pawar Faction Opposes Constituency Delimitation Bill

NCP Sharadchandra Pawar Faction Opposes Constituency Delimitation Bill

esakal

रोशन खैरनार : सकाळ वृत्तसेवा
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सटाणा : मतदारसंघ फेररचना घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या नावाखाली लोकसभेसह विधानसभेतील जागांची संख्या वाढवून देशातील लहान-मोठ्या प्रादेशिक पक्षांचे राजकीय अस्तित्व संपविण्याचा आणि विरोधकांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित करून सत्ताधारी भाजपला राजकीय लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांशी आणि राज्यघटनेशी प्रतारणा ठरेल. लोकशाही टिकविण्यासाठी या विधेयकातील तरतुदींना जनतेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध करावा असे आवाहन माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी केले.

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