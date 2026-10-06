धुळे : मुख्य अंकातील पानासाठी...अवतीभवती
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संविधान ग्रंथांचे
मोफत वाटप
धुळे : भारतीय संविधानाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, संविधानिक मूल्यांची ओळख व्हावी आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचावी, या उदात्त उद्देशाने रिअल इंडो ग्लोबल व्हिजन सोशल डेव्हलपमेंट गुरुकुल फाउंडेशनच्या वतीने संविधान जनजागृती अभियानाला उत्साहात सुरुवात करण्यात आली. या अभियानांतर्गत शहरातील एस.एन.डी.टी. महाविद्यालय, महाराणा प्रताप हायस्कूल आणि जयहिंद हायस्कूल या नामांकित शैक्षणिक संस्थांना भारतीय संविधान ग्रंथांचे मोफत वाटप करण्यात आले. रिअल इंडो ग्लोबलचे प्रशासकीय अधिकारी प्राचार्य डॉ. प्रवीणसिंग गिरासे यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन झाले. रिअल इंडो ग्लोबलचे अध्यक्ष डॉ. संभाजी पाटील, एस.एन.डी.टी. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. डी. झेड. चौधरी, महाराणा प्रताप हायस्कूलचे मुख्याध्यापक डॉ. के. डी. अरगडे, जयहिंद हायस्कूलचे मुख्याध्यापक डी. व्ही. निकम आदी उपस्थित होते.
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सर्वोदयच्या विद्यार्थ्यांचे
क्रीडा स्पर्धेत यश
धुळे : हेंद्रून- मोघन (ता. धुळे) येथील सर्वोदय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय येथील विद्यार्थ्यांनी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत शाळेच्या नावलौकिकात भर घातली. जिल्हास्तरीय स्पर्धेत नववी ‘क’चा विद्यार्थी समर्थ किरण पाटील याने अव्वल क्रमांक पटकावला आणि विभागीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली. तसेच तालुकास्तरीय स्पर्धेत दहावी ‘क’चा विद्यार्थी मनोहर भाऊडू मोरे याने थाळीफेक स्पर्धेत अव्वल क्रमांक मिळवत जिल्हास्तरीय स्पर्धेचे तिकीट मिळवले. याच स्पर्धेत उच्च उडीमध्ये दहावी ‘क’च्या पवन सुकलाल माळी याने तृतीय क्रमांक पटकावला. विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक डी. एन. पाटील यांचे मार्गदर्शन झाले. या यशाबद्दल संस्थेच्या अध्यक्षा अक्कासाहेब मासरे, सचिव बापूसाहेब मासरे, मुख्याध्यापिका एस. एस. खैरनार, पर्यवेक्षक यू. बी. नवसरे आदींनी कौतुक केले.
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