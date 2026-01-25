Nashik Crime : खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कंटेनर लुटीप्रकरणी पाच आरोपींना पोलीस कोठडी; 'एसआयटी'चा वेगाने तपास

नाशिक: चारशे कोटींच्या नोटा वाहून नेणाऱ्या कंटेनर लूटप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी पाचवा संशयित विराट सतीश गांधी यास जयपूरमध्ये अटक केली. याप्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून, यात मुंबई, ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. .दरम्यान, कंटेनर लुटीचा प्रकार घडला नसल्याचा दावा करणारे कर्नाटक पोलिस फिर्यादी संदीप पाटील व अटक करण्यात आलेल्या पाच संशयितांच्या चौकशीसाठी नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. पाचही संशयितांना इगतपुरी न्यायालयाने २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..कंटेनर चालक संदीप पाटील याच्या तक्रारीनुसार, कर्नाटककडे दोन हजारांच्या चारशे कोटींच्या नोटा कंटेनरमधून घेऊन जात असताना बेळगाव जिल्ह्यातील चोरले घाटात संशयित विराट सतीश गांधी, जयेश कोंडीराम कदम, सुनील गंगाराम धुमाळ, जनार्दन भीमराव धायगुडे, विशाल सुब्रमण्यम नायडू यांनी पिस्तुलाचा धाक दाखवून अपहरण केले आणि कंटेनरमधील ४०० कोटींची लूट केल्याचे म्हटले आहे..यानंतर संशयितांनी त्याला घोटी परिसरात सोडून पोबारा केला. या घटनेप्रकरणी पाटील याने नाशिक ग्रामीण पोलिसांकडे पत्रव्यवहार केला. सोशल मीडियावर आपबितीचा व्हिडिओ व्हायरल केला. त्यामुळे ही घटना उघडकीस आली असून, त्याची गंभीर दखल नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी घेतली. .याप्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. या पथकाने आत्तापर्यंत पाच संशयितांना अटक केली. विराट गांधी यास जयपूरमधून ताब्यात घेतले. किशोर सावळा नावाच्या संशयिताचा पोलिस शोध घेत आहेत..कर्नाटक पोलिसांकडे पाठपुरावानाशिकच्या विशेष तपासी पथकाने कर्नाटक पोलिसांना या प्रकरणासंदर्भात लेखी पत्र पाठविले आहे. लूट झाली नसल्याचा दावा करणाऱ्या कर्नाटक पोलिसांचे पथकही नाशिकमध्ये आले आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वीच चलनात बाद झालेल्या दोन हजारांच्या नोटांची चारशे कोटींची लूट करण्यामागील कारण अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. दरम्यान, ही रक्कम मुंबई-ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाची असल्याचे बोलले जात आहे..'हॉट आहे का?' हॉस्टेलमधील रुममेटचे प्रायव्हेट फोटो, व्हिडीओ मैत्रिणीने प्रियकराला पाठवले.कर्नाटक पोलिस नाशिकमध्येकंटेनर लुटीचा प्रकार बेळगावातील चोरला घाटात घडल्याचा दावा कंटेनरचालक संदीप पाटील याने केला आहे. कर्नाटक पोलिसांनी मात्र या लुटीचा दावा फेटाळून लावला आहे. असे असले, तरी कंटेनरचालक संदीप पाटील याच्या तपासासाठी बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बिरादार, कमकेरी हे अधिकारी पथकासह नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. यामुळे या प्रकरणाची गांभीर्य वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.