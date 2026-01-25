नाशिक

Nashik Crime : खळबळजनक! ४०० कोटींच्या कंटेनर लुटीप्रकरणी पाच आरोपींना पोलीस कोठडी; 'एसआयटी'चा वेगाने तपास

Fifth Suspect Arrested in ₹400 Crore Container Loot Case : चारशे कोटींच्या नोटा वाहून नेणाऱ्या कंटेनर लूटप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी पाचवा संशयित विराट सतीश गांधी यास जयपूरमध्ये अटक केली.
नाशिक: चारशे कोटींच्या नोटा वाहून नेणाऱ्या कंटेनर लूटप्रकरणी नाशिक पोलिसांनी पाचवा संशयित विराट सतीश गांधी यास जयपूरमध्ये अटक केली. याप्रकरणी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून, यात मुंबई, ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.

