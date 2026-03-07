नाशिक

Nashik News : धोरण चुकले की दानत? जिल्हा बँक आणि सोसायट्यांच्या वादात बळीराजा भरडला

Cooperative Societies in Rural Nashik Facing Financial Strain : नापिकी, शेतमालाला पुरेसा भाव नसल्याने अनेक शेतकरी जिल्हा बॅंकेचे कर्ज फेडू न शकल्यामुळे थकबाकीदार ठरले आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
लक्ष्मण सोनवणे- गोंदे दुमाला: ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला शेतीसाठी भांडवलाचा आधार असलेल्या स्थानिक पातळीवरील सहकारी संस्थांची सध्या फरपट सुरू आहे. नापिकी, शेतमालाला पुरेसा भाव नसल्याने अनेक शेतकरी जिल्हा बॅंकेचे कर्ज फेडू न शकल्यामुळे थकबाकीदार ठरले आहेत.

