Nashik News : धोरण चुकले की दानत? जिल्हा बँक आणि सोसायट्यांच्या वादात बळीराजा भरडला

लक्ष्मण सोनवणे- गोंदे दुमाला: ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला शेतीसाठी भांडवलाचा आधार असलेल्या स्थानिक पातळीवरील सहकारी संस्थांची सध्या फरपट सुरू आहे. नापिकी, शेतमालाला पुरेसा भाव नसल्याने अनेक शेतकरी जिल्हा बॅंकेचे कर्ज फेडू न शकल्यामुळे थकबाकीदार ठरले आहेत. .पुढील हंगामासाठी शेतीकर्ज घेण्यास कुणीही उभे करत नसल्याने पुन्हा एकदा ते सावकाराच्या कर्जात अडकत चालले आहेत. त्यामुळे शासनाने स्थानिक सोसायट्यांना कर्जासाठी शेतकरी पात्र ठरतील असे पॅकेज द्यावे तरच या सोसायट्या उभ्या राहून शेतकऱ्यांना मदत करू शकतील अन्यथा शेतकऱ्यांपेक्षा सोसायट्यांची अवस्था अतिशय वाईट होणार आहे..राज्य शासनातर्फे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मदत झाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी असणाऱ्या सहकारी संस्था ऊर्जितावस्थेत येतील. २०१६ पासून शासनाने केलेल्या वेळोवेळीच्या कर्जमाफीच्या घोषणा व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीचे प्रमाण कमी झाले. याचा परिणाम नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर होऊन कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी झाले. नाबार्ड हे शेतकी कर्जपुरवठा शिखर बॅंकेला करतात. .शिखर बॅंक ही जिल्हा बॅंकेला कर्जवाटप करते, मात्र कर्ज वसुलीतून येणारी रक्कम जिल्हा बँक ही प्रथमतः सहकारी संस्थेचे येणे अथवा थकीत असलेले व्याजाची रक्कम वसूल करून घेऊ लागली व सहकारी संस्थेच्या वसुलीचे मुद्दल अधिक व्याजाची एकूण रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही संस्थेच्या व्याजापोटी वसूल करून घेते. त्यामुळे सहकारी संस्थेचे येणे कर्ज कमी होऊ लागले व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संस्थेकडून येणे जसेच्या तसेच राहू लागले, त्यामुळे बँक कर्ज व संस्था कर्ज यात मोठी तफावत निर्माण होण्यास सुरवात झाली. .तालुक्याची एकूण थकीत रक्कम ३३ कोटी इतकी असून संस्था पातळीवरील थकीत रक्कम ही फक्त सात कोटी इतकी आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर काम करणाऱ्या गटसचिवांचे पगार देखील थांबण्यास सुरवात झाली. या सर्व अनिष्ट गोष्टींच्या परिणामामुळे हळूहळू जिल्हा बँकेची वसुली कमी होण्यास सुरवात झाली. त्याचा दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपावर व कर्ज वसुलीवर होण्यास सुरवात झाली. इगतपुरी तालुक्यात एकूण विकास व आदिवासी संस्थेच्या कर्ज वाटपाची रक्कम फक्त एक कोटी पंचवीस लाख रुपये पर्यंत आहे..इगतपुरी तालुक्यातील स्थितीआदिवासी संस्था : ३२विकास संस्था : २८थकीत कर्ज : ३३ कोटीएकूण २८ विकास संस्थेचे काम ५ सचिव पाहतात.३२ आदिवासी संस्थांचे काम १४ सचिव पाहतात..स्थानिक सोसायट्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्ज पुरवठा करते, मात्र ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी कर्जपुरवठा बंद असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यांच्यावर संस्थेचा बोजा असल्याने इतर बँका कर्जपुरवठा करीत नाही. शासनाने जिल्हा बँकेला भरीव अशी मदत करावी. माजी संचालक व पदाधिकारींकडे असलेल्या कर्ज वसुलीकडे शासनाने लक्ष द्यावे.- दादाभाऊ शिरसाठ, संचालक, नांदगाव बुद्रुक सोसायटीजोपर्यंत राज्य शासन नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मदत करत नाही, तोपर्यंत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती व त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थेची व सहकार चळवळीची ऊर्जितावस्थेत येणार नाही.- देवीदास नाठे, अध्यक्ष, जिल्हा गटसचिव व कर्मचारी संघटना.