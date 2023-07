Coriander Rates Hike: कोथिंबिरीला मिळाला सोन्याचा भाव!

Coriander Rates Hike : तालुक्याच्या गोदाकाठ भागातील तारुखेडले येथील शेतकऱ्याच्या मेहनतीला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. सहा एकरांमधील कोथिंबिरीला सोन्याचा भाव मिळाला.

नाशिक येथील व्यापाऱ्याने जागेवर १२ लाख ५१ हजार रुपयांमध्ये कोथिंबीर खरेदी केली आहे. (Coriander Rates Hike Income of 12 lakh 51 thousand from six acres to farmer of Tarukhedle nashik)

याबाबत माहिती अशी, की तारुखेडले (ता. निफाड) येथील शेतकरी युवराज एकनाथ जगताप हे गेल्या काही वर्षांपासून कोथिंबिरीचे पीक घेतात. मात्र, निसर्गाच्या विपरीत परिस्थितीचा नेहमीच या पिकाला फटका बसत आला आहे.

यंदाही पुन्हा एकदा त्यांनी आपल्या शेतात सहा एकर कोथिंबीर लावण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या मेहनतीने ४५ दिवस कोथिंबिरीची काळजी घेत वाढविली आणि नशिबाने साथ दिली.

नाशिक येथील व्यापारी सुनील ढेंबरे यांनी तारुखेडले येथे जागेवर जाऊन युवराज जगताप यांची कोथिंबीर १२ लाख ५१ हजार रुपयांना खरेदी केल्याने कोथिंबिरीला सोन्याचा भाव प्राप्त झाला आहे.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यातही येथील ज्ञानेश्वर शिंदे या शेतकऱ्याला पाच एकरांत १४ लाख रुपये मिळाले होते. गेल्या वर्षी बदलत्या वातावरणामुळे कोसळलेला पाऊस आणि त्यामुळे सर्वच पिकांची झालेली वाताहत यामुळे भाजीपाला, कांदा, टोमॅटो यांचे अतोनात नुकसान झाले.

संपूर्ण पीक उद्‍ध्वस्त झाले. अशाही परिस्थितीत बळीराजा मोठ्या मेहनतीच्या जोरावर शेती करताना दिसत आहे. सध्या कोथिंबिरीला मिळणारा भाव निश्चितच दिलासादायक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

"कोथिंबिरीचे टोकिता कंपनीचे वाण लावले होते. ४५ दिवसांपूर्वी लावले व त्याची काळजी घेतली. पाणी व औषध यांचे योग्य नियोजन केले. आज चांगला भाव मिळाला. खूप आनंद होत आहे. यात परिवाराने खूप मेहनत घेतली." - युवराज जगताप, प्रगतिशील शेतकरी, तारुखेडले