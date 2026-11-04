झेडपीच्या त्या लाचखोर अभियंत्याकडे कोट्यावधीचे घबाड

‘त्या’ लाचखोर अभियंत्याकडे कोट्यवधीचे घबाड
घरात रोकड, लॉकरमध्ये दागिने; ५ कोटी १६ लाखांची अपसंपदा एसीबीच्या हाती
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ४ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी सतीश शिसोदे (वय ५५) याला लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली असून, तपासादरम्यान अपसंपदेची चौकशी करण्यात आली. घरझडती आणि बँक लॉकरमध्ये तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, रोकड, सोने-चांदीचे दागिने व प्लॅटिनमचा ऐवज मिळून आला.
स्ता काँक्रिटीकरणाचे बिल मंजूर करण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी सतीश शिसोदे, त्याच्या पत्नीच्या बँक लॉकरची बुधवारी (ता. ४) तपासणी करण्यात आली. त्यात दोन किलो ५२४.१८ ग्रॅमचे सोन्याचे दागिने, ११ किलो ६३३.७ ग्रॅमचे दागिने, १०१.०२ ग्रॅमचे प्लॅटिनम दागिने, असा एकूण तीन कोटी ७४ लाख ९० हजार ४३० रुपयांचे दागिने जप्त केले. शिवाय शिसोदे याच्या नावे आदर्शनगरमध्ये ४५ लाख व ६५ लाख रुपयांची दोन घर आहेत. घरात २४ लाख ३९ रुपयांच्या वस्तू आहेत.
कारवाईत सहभागी पथक
उपअधीक्षक योगेश ठाकूर, निरीक्षक रेश्मा अवतारे, स्मिता नवघरे आणि त्यांच्या पथकाने घर झडती, मालमत्ता तपासणीसह विविध बँकामधील लॉकर उघडून त्याची तपासणी केल्यावर ही मालमत्ता मिळून आली आहे.