Nashik News: चांदवडच्या आदिवासी तरुण संजयकडून रेघांच्या घोळक्यामधील चित्रांची निर्मिती!

Nashik News : चांदवडमधील आदिवासी तरुण संजय पडवी साकारतोय रेघांच्या घोळक्यातील चित्रे. या कलेला ‘रेघो शैली’ म्हणून संबोधले जात आहे.

‘सकाळ'च्या चित्रकला स्पर्धेतून मिळालेल्या प्रेरणेमधून चित्रकलेची आवड निर्माण झाल्याचे सांगत संजयने आदिवासी संस्कृती या कलेतून पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. (Creation of pictures from tribal youth Sanjay of Chandwad Nashik News)

उच्च शिक्षित असलेला संजय पाडे आणि गावांना भेटी दिल्यानंतर घरी आल्यावर रेघो शैलीचा वापर करून चित्र साकारतो. आतापर्यंत त्याने तीनशेहून अधिक या शैलीतील चित्र तयार केली आहेत.

चित्र काढल्यानंतर त्या चित्रावर संजय कविता करतो. संजय आपल्या कलेविषयी सांगताना म्हणाला, की रेषांच्या घोळक्यातील चित्र म्हणजे, ‘रेघो शैली’ असून एका पानावर कशाही रेघा मारून नंतर त्यामधून चित्र साकारण्याची ही कला आहे.

शाळेतील कला शिक्षक जे. एम. शिंदे यांनी मला प्रेरणा दिली. अडीच ते तीन तासात एक चित्र तयार होते. शास्रीय संगीताची आवड असल्याने रागांची ओळख लहानपणी झाली होती. या लहरींना कागदावर आणण्याच्या प्रयत्न मी करत असे.

रेघोट्यांमधून पक्षी, रामायण, महाभारत, मानव सदृश आकृत्यांची निर्मिती होत होती. जेल पेनद्वारे संजय चित्रे रेखाटतो. एकाग्रता निर्माण करणारी ही शैली असून विद्यार्थ्यांना ही कला शिकविण्यासाठी तो सध्या प्रयत्न करत आहे.

रेघोट्या ओढल्यानंतर मनातील विचार आणि रेघा एकत्र येऊन निर्माण होते. विविध रागांना त्याने चित्रात रूपांतर केले आहे. हरणांच्या कळपाला आकर्षित करणारा तोडीराग, रागिणी रागातून तानपुरा वाजवणारी महिला त्याने साकारली.

आदिवासींना रेखाचे ज्ञान परंपरेने मिळाले असल्याने ते गुण माझ्यात आले असावे, असे सांगून संजय म्हणाला, की रेषा चित्रांचा जनक हा आदिवासी असून वारली कला हे त्याचे ज्वलंत आहे. आदिवासींची कला देशभरात पोहचविण्याचे काम करत ही स्वनिर्मित कला देशभर घेवुन जायची आहे. चित्र आणि त्यावर तयार केलेली कविता याचे एक प्रदर्शन भरवण्याची इच्छा आहे.

"पानावरील रेघोट्यामधून सुंदर चित्र साकारता येते. हे माझ्या ‘रेघो शैली ने दाखवून दिले. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये कलेची निर्मिती करण्यात यशस्वी झालो. भटकंती करताना जे डोळ्याला दिसते ते काळात-नकळत रेघांच्या चित्रात उतरते." - संजय पडवी, चित्रकार