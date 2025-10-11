नाशिक

Devendra Fadnavis : नाशिकच्या गुन्हेगारांना मुख्यमंत्र्यांचा सक्त इशारा; राजाश्रय असो, कारवाई होणारच!

Chief Minister Fadnavis Reviews Crime Situation in Nashik : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस दलाच्या कारवाईचे कौतुक केले आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्यांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिकमध्ये काही महिन्यांत वाढलेले खूनसत्र व गुन्हेगारीवर वचक आणण्यास पोलिसांनी सुरुवात केल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोहिमेचे कौतुक करताना आयुक्त संदीप कर्णिक यांना गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास पूर्णपणे मोकळीक दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

