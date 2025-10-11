Devendra Fadnavis : नाशिकच्या गुन्हेगारांना मुख्यमंत्र्यांचा सक्त इशारा; राजाश्रय असो, कारवाई होणारच!

नाशिक: नाशिकमध्ये काही महिन्यांत वाढलेले खूनसत्र व गुन्हेगारीवर वचक आणण्यास पोलिसांनी सुरुवात केल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोहिमेचे कौतुक करताना आयुक्त संदीप कर्णिक यांना गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास पूर्णपणे मोकळीक दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले. .राजाश्रय मिळवून कोणी गुन्हेगारी करत असेल तर त्यांच्यावरही सक्त कारवाईच्या सूचना दिल्याचे सांगताना दहशत निर्माण करणाऱ्या कोणालाही सोडणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर महाराष्ट्राचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस शुक्रवारी नाशिकमध्ये आले होते. .या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना पोलिसांच्या व विशेष करून पोलिस आयुक्त कर्णिक यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. कारवाईत सातत्य ठेवण्याचे सूचित करताना त्यांनी गुन्हेगार व राजाश्रय घेऊन गुन्हेगारी करणाऱ्यांना सक्त इशारा दिला..श्री. फडणवीस म्हणाले, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना आपण पूर्णपणे मोकळीक दिली आहे. चांगल्या पद्धतीने त्यांनी काम सुरु केले आहे. भाजपचं काय, महायुती, महाविकास आघाडी किंवा अन्य कुठल्याही राजकीय पक्षाचा असला तरी गुन्हेगारांना सोडू नका, गुन्हेगारी व गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळता कामा नये, राजाश्रय असला तरी त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. .कोणाचा भूतकाळ काहीही असेल त्याच्याशी देणेघेणे नाही. कोणाला सोडणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. दरम्यान निवडणुकांवर बोलताना, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शक्य तिथे महायुती करणार आहे. जेथे तुल्यबळ पक्ष असतील तेथे मैत्रिपूर्ण लढतीचा पर्याय असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले..घायवळला परवाना नाहीपुण्यातील गँगस्टर नीलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्यासंदर्भात गृहराज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेतली होती. परंतु हा परवाना घायवळला दिला नसल्याचे पोलिस आयुक्तांनी तसे स्पष्ट केले. परवाना दिला असता तर कदाचित विरोधकांनी केलेला आरोप योग्य आहे, असे म्हणता आले असते, घायवळ प्रकरणात उबाठाचे आमदार अनिल परब यांनी केलेले आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळले..Raj Thackeray : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठी बातमी! राज ठाकरे देखील मविआसोबत; निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेणार .पोलिसांना फोन करू नयेगुन्हेगारांवर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर हा माझा माणूस, तो माझा माणूस असे होता कामा नये, कारवाई करताना पोलिसांना कोणीही फोन करू नये. गुन्हेगारांना सोडण्यासाठी पोलिसांशी संपर्क नको, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.