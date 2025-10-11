Girish Mahajan : नाशिकच्या गुंडांना गिरीश महाजनांचा इशारा; अतिमाज खपवून घेणार नाही, पक्षातूनही काढू

नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर कुंभमेळामंत्री या नात्याने गिरीश महाजन यांनीही तोंडसुख घेताना कठोर कारवाईचे संकेत दिले. शहरात काहींना अतिमाज आला होता. एमडी तस्करीत हात, खुलेआम हत्यारांचा धाक दाखविणे, जमिनी बळकाविणे असे प्रकार दैनंदिन झाले होते. .त्यांना आता पोलिसी खाक्या दाखविण्यास सुरुवात झाली असून, कुठल्याही पक्षाचा असला तरी त्याला माफी नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करताना राजाश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांना इशारा दिला..भाजपच्या मेळाव्याप्रसंगी माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, धार्मिक पार्श्वभूमी असलेल्या नाशिक शहरात गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही. गुंडामुक्त नाशिक केल्याशिवाय राहणार नाही. घर बळकावणे, दादागिरी करणे, खंडणी मागणे असे प्रकार आता खपवून घेणार नाही..Eknath Shinde: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचे लग्न लावून देणार; एकनाथ शिंदे.कोणाच्या जमिनी बळकावल्या असतील तर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी. भाजपमधीलचं गुंडांवर पोलिसांनी कारवाई सुरु केल्याने त्यावर बोलताना महाजन यांनी अशा व्यक्तींना आम्हीही माफ करत नाही. निवडणुकीत त्यांना तिकीट द्यायचे की नाही, यावर विचार केला जाईल. आवश्यक असल्यास अशांना पक्षातूनही काढू असे स्पष्टीकरण दिले. कारागृहांमध्ये गांजा, मोबाईल फोन असे प्रकार होत असल्याबद्दल महाजन यांनी संबंधितांवर कारवाई होईल असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.