Girish Mahajan : नाशिकच्या गुंडांना गिरीश महाजनांचा इशारा; अतिमाज खपवून घेणार नाही, पक्षातूनही काढू

Girish Mahajan Supports Strict Police Action in Nashik : नाशिकमध्ये भाजपच्या मेळाव्यात संवाद साधताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी शहराला गुंडामुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आणि एमडी तस्करी, खंडणी व जमिनी बळकावणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले, तसेच राजकीय पक्षांतील गुन्हेगारांनाही माफ न करण्याचा इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर कुंभमेळामंत्री या नात्याने गिरीश महाजन यांनीही तोंडसुख घेताना कठोर कारवाईचे संकेत दिले. शहरात काहींना अतिमाज आला होता. एमडी तस्करीत हात, खुलेआम हत्यारांचा धाक दाखविणे, जमिनी बळकाविणे असे प्रकार दैनंदिन झाले होते.

