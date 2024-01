Nashik Crime: प्रेयसीकडून खंडणी उकळणाऱ्याविरोधात गुन्हा; फोटो-व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत घेतले पैसे

नाशिक : दोन-चार वर्षे प्रेमप्रकरणानंतर प्रेयसीने वेगळी वाट धरली असता, संशयित प्रियकराने तिच्यासमवेतचे फोटो-व्हिडिओ तिच्या नातलगांना देण्याची धमकी देत प्रियसीकडून सुमारे चार लाखांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

याप्रकरणी संशयित प्रियकरासह त्याच्या भावाविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Crime filed against extorting girlfriend Money taken by threatening photo video viral Nashik)