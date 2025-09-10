Crime News : नाशिक हादरले! जन्मदात्या पित्यानेच केला १७ वर्षीय मुलीवर अत्याचार

नाशिक: पोटात दुखत असल्याच्या कारणामुळे उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल झालेल्या एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्या जन्मदात्या पित्यानेच अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना शहरात उघडकीस आली. जिल्हा रुग्णालय आणि गंगापूर पोलिसांनी केलेल्या सतर्क तपासणीमुळे हा भयानक प्रकार समोर आला. डीएनए चाचणीच्या अहवालातून हे सिद्ध झाल्यानंतर पोलिसांनी नराधम पित्याला अटक केली आहे..पीडित मुलगी पोटदुखीच्या उपचारासाठी तिच्या आईसोबत जिल्हा रुग्णालयात आली होती. वैद्यकीय तपासण्या केल्यावर ती सात आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे लक्षात आले. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रुग्णालय प्रशासनाने तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी पीडित मुलगी आणि तिच्या आईची चौकशी केली असता, दोघींनीही समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत आणि माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे पोलिसांचा संशय बळावला..पोलिस निरीक्षक जगवेंद्रसिंग राजपूत यांनी या प्रकरणाचा तपास करताना, पीडित मुलगी आणि तिच्या वडिलांची न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) डीएनए तपासणी केली. या अहवालात मुलगी तिच्या पित्यामुळेच गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून गंगापूर पोलिस ठाण्यामध्ये नराधम बापाविरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम ६४ (२) आणि बाललैंगिक अत्याचार संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या कलम (६)नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : महिलेने फसवणुकीसाठी केला दुसरा विवाह; लग्न मोडण्यासाठी मागितले ५० लाख.फरारी संशयित गजाआडघडलेला प्रकार उघडकीस आल्याचे समजताच संशयित पित्याने जुना मोबाईल क्रमांक बंद करून नवीन सुरू केला आणि फरारी झाला. मात्र, तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारावर पोलिसांनी त्याला सीबीएस परिसरातून ताब्यात घेतले. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्हा कबूल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.