Nashik Crime : प्रवासी महिलेची सोन्याची पोत आणि पर्स चोरी करणाऱ्या संशयितास मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाने अटक केली. तब्बल आठ महिन्यानंतर गुन्ह्याची उकल करण्यास त्यांना यश आले.

पर्स, साडेचार तोळे सोन्याची पोत, दोन महागडे मोबाईल, डेबिट क्रेडिट कार्ड असा सुमारे १ लाख ३२ हजारांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला. १८ डिसेंबर २०२२ ला सकाळी घटना घडली होती. (Crime solved after 8 months suspect who stole purse of traveling woman arrested Nashik Crime)

तक्रारदार पाथर्डी फाटा येथील हर्षदा गवांदे कुटुंबीयांसह पुण्याहून परतत द्वारका चौकात आले. सकाळी सहाच्या सुमारास अज्ञात संशयिताने त्यांची पर्स लंपास केली.

साडेचार तोळ्याची सोन्याची पोत, दोन महागडे मोबाईल, क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड असा ऐवज पर्समध्ये होता. हर्षदा यांच्या तक्रारीवरून १८ डिसेंबर २०२२ ला मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

पोलिस तपास करत असताना गुन्हे शोध पथकाचे अंमलदार समीर शेख, गणेश बोरणार यांना संशयित सिंहस्थनगर सिडको येथे राहत असल्याची माहिती मिळाली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज पत्की यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक साजिद मन्सूरी, सहाय्यक उपनिरीक्षक रोहिदास सोनार, समीर शेख, गणेश बोरणार, नवनाथ उगले यांनी सिंहस्थनगर सिडको येथे दाखल होत संशयित रतिलाल पंडित याळसे (३३, रा. सिंहस्थनगर सिडको) यास ताब्यात घेतले.

त्याची चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. सोन्याची पोत, दोन मोबाईल, कार्ड तसेच पर्स असा १ लाख ३२ हजारांचा ऐवज पोलिसांनी जप्त केला.