Nashik Crime News : नाशिक रोडला तिघांविरोधात ‘सावकारी’ कलमान्वये गुन्हा

नाशिक : व्याजाने घेतलेले पैसे परत न करता आल्याने संशयितांनी पीडितेच्या घरी जाऊन शिवीगाळ करीत जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी दोन महिलेसह तिघांविरोधात महाराष्ट्र सावकार अधिनियम कलमान्वये नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून पोलिस, निबंधक कार्यालयाकडून बेकायदेशीर सावकारीविरोधात कारवाईचा बडगा उगारल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. तर पीडितांकडून पोलिसांकडे तक्रारी येत आहेत. तरीही अनधिकृत सावकरी करणाऱ्यांकडून वसुलीसाठी धमक्या दिल्या जात असल्याचा प्रकार या गुन्ह्यातून पुन्हा समोर आला आहे. (Crime under moneylender section against three on Nashik Road Nashik Crime News)

कविता कसबे (रा. अप्सरा बिल्डिंग, शिवाजी चौक, नाशिकरोड), रुबिना शेख (रा. गोरेवाडी नाशिकरोड), नीलेश बेद (रा. प्रकाशनगर, जेलरोड) अशी संशयितांची नावे आहेत. अर्चना किरण जगताप (रा. मोरे मळा, एकता कॉलनी, जेलरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, जगताप यांनी संशयितांकडून व्याजाने पैसे घेतले होते.

ते परत न करता आल्याने संशयितांनी गेल्या २८ मार्चला जगताप यांच्या घरात बळजबरीने प्रवेश करून पैशांची मागणी केली. तसेच, त्यांच्या कुटुंबीयांना शिवीगाळ करीत जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक पी. जे. चौधरी हे तपास करीत आहेत.

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने अनधिकृत सावकारीला कंटाळून आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. त्याविरोधात पोलिस आणि निबंधक कार्यालयांकडून अनधिकृत सावकारांवर कारवाया करून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. मात्र तरीही या सावकारांकडून वसुलीसाठी तगादा लावून छळवणूक केली जात असल्याचे या गुन्ह्यातून समोर आले आहे.