Nashik Crime : भद्रकाली पोलिसांची मोठी कारवाई! १८ गुन्हे दाखल असलेल्या तडीपार सागर कुमावतला वणी गडावरून घेतले ताब्यात

जुने नाशिक: खुनाच्या प्रयत्नासह जबरी चोरी आणि विविध गुन्ह्यात पाहिजे असलेल्या दोघा संशयितांना भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने अटक केले. एकास गुजरात येथून तर दुसऱ्याच्या वणी सप्तशृंगी गडावरून मुसक्या आवळल्या. दोघांचीही सोमवारी (ता.१३) जुने नाशिक परिसरातून पोलिसांनी धिंड काढली. .सागर अनिल कुमावत (वय.३३,रा. शितलादेवी मंदिर, अमरधाम रोड) हा सराईत गुन्हेगार आहे. पंचवटी, भद्रकाली, नाशिक रोड, त्र्यंबकेश्वर आणि कळवण अशा विविध पोलिस ठाण्यात त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, दरोडा, प्राणघातक हल्ला असे विविध प्रकारचे १८ गुन्हे दाखल आहे..शिवाय गेल्या महिन्यात १३ तारखेस त्यास शहर जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले होते. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीत त्याचा शोध सुरू होता. गुन्हे शोध पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक सत्यवान पवार यांना संशयित सागर हा वणी गडावर असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने सप्तशृंगी गडावरुन ताब्यात घेतले..त्याचप्रमाणे खुनाचा प्रयत्न आणि जबरी चोरी अशा दोन गुन्ह्यात हवा असलेला संशयित रोहन ऊर्फ नद्या राजेश यादव (वय. २२,रा. कोळीवाडा, नानावली) हा पाच महिन्यांपासून फरार होता. पंचवटी आणि भद्रकाली येथे त्याच्यावर दोन गुन्हे दाखल आहे. संशयित रोहन गुजरात येथे असल्याची माहिती श्री.पवार यांना मिळाली. पथक गुजरात येथे दाखल झाले असता संशयित ट्रकवर क्लीनर म्हणून काम करत असल्याचे आढळून आला. पथकाने त्यास ताब्यात घेतले..Kolhapur Sister Harassment : बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून तरुणास एडक्याने मारहाण, कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राकेश चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक सत्यवान पवार, हवालदार नरेंद्र जाधव, संदीप शेळके, संतोष काकड, सतीश साळुंके, कय्युम सय्यद, अविनाश जुंद्रे, धनंजय हासे, जितेंद्र पवार, तौसीफ सय्यद, जावेद शेख, प्रभाकर आहेर, नीलेश विखे, गुरु गांगुर्डे, अविनाश थेटे यांनी कारवाई केली.