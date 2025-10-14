नाशिक

Nashik Crime : भद्रकाली पोलिसांची मोठी कारवाई! १८ गुन्हे दाखल असलेल्या तडीपार सागर कुमावतला वणी गडावरून घेतले ताब्यात

Nashik Police Crack Down on High-Profile Criminals : जुने नाशिक येथे खुनाच्या प्रयत्नासह जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांत पाहिजे असलेले सराईत गुन्हेगार सागर अनिल कुमावत आणि रोहन ऊर्फ नद्या राजेश यादव यांना भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने अटक केल्यानंतर त्यांची जुने नाशिक परिसरातून धिंड काढण्यात आली.
जुने नाशिक: खुनाच्या प्रयत्नासह जबरी चोरी आणि विविध गुन्ह्यात पाहिजे असलेल्या दोघा संशयितांना भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाने अटक केले. एकास गुजरात येथून तर दुसऱ्याच्या वणी सप्तशृंगी गडावरून मुसक्या आवळल्या. दोघांचीही सोमवारी (ता.१३) जुने नाशिक परिसरातून पोलिसांनी धिंड काढली.

