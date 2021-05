Nashik

नाशिक : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणार नाही. मग शेतकऱ्यांनी सावकारांच्या दारात उभे राहायचे काय, असा संतप्त सवाल किसान सभेने (KissanSabha) उपस्थित केलाय. (News about farmers will not get crop loan during kharif season)