तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित पीक पाहणी नोंदणीचा मार्ग मोकळा

प्रलंबित पीक पाहणी
नोंदणीचा मार्ग मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. ८ : डिजिटल पीक पाहणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे पीक नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रलंबित पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित गटांकरिता ओसीयू सुविधा आता ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
मालेगाव तालुक्यात डिजिटल पीक पाहणी करताना काही तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांच्या विशिष्ट गटांमध्ये पीक नोंदणी करणे शक्य होत नव्हते. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांची पीक पाहणी नोंदणी प्रलंबित राहिली होती. ही समस्या लक्षात घेऊन मंत्री भुसे यांनी संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करून प्रलंबित नोंदणीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले.
या अनुषंगाने संबंधित गटांसाठी ओसीयू सुविधा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी तांत्रिक अडचणींमुळे पीक पाहणी नोंदणी करता न आलेल्या गटांची नोंदणी आता ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणी नोंदणी अद्याप प्रलंबित आहे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांच्या शेतगटांची नोंदणी होऊ शकलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने आपल्या संबंधित तलाठ्यांशी संपर्क साधावा व पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.