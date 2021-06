By



पिंपळगाव बसवंत (जि.नाशिक) : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी १८ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होताच दोन दिवसांपासून तरुणांची लस घेण्यासाठी केद्रांवर गर्दी उसळली आहे. सकाळपासूनच केद्रांवर रांगाच रांगा लागत आहेत. दिवसभर लसीकरणाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे नागरिकांना कूपन देण्यात आले. त्यानंतर आलेल्यांचा मात्र हिरमोड झाला. त्यांना आल्या पावली माघारी फिरावे लागले. काहींनी रांगा पाहून काढता पाय घेतला.



कोरोना लसीकरणासाठी १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. स्थगित केलेले १८ वर्षांपुढील लसीकरण पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय झाला. निफाड तालुक्यात १२ केंद्रांवर लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात आली. दोन दिवस ३० ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याल आले. मंगळवार (ता. २२)पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करताना गोंधळ उडणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घेतली. त्यासाठी प्रत्येक केद्रांवर दीडशे ते दोनशे डोस पाठविण्यात आले. केद्रांवर कूपन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. कूपन वाटपानंतर नागरिकांना रांगेत घेऊन मोबाईल ॲपवर आरोग्य सेवकांमार्फत रजिस्ट्रेशन करण्यात आले. कूपन संपल्यानंतर केद्रांवर आलेल्या नागरिकांना परत फिरावे लागले. अनेकांनी केद्रांवरील रांगा पाहून माघारी फिरण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्रांची सख्या वाढवणार

प्रत्येक गावात वॉर्डनिहाय लसीकरण सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. पण मध्यंतरी लशींचा तुटवडा असल्याने तो कार्यक्रम बारगळला. आता १८ वयोगटावरील लसीकरण सुरू झाले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांबरोबरच तरुणांची मोठी गर्दी दोन दिवस निफाड तालुक्यातील केंद्रांवर उसळली. निफाड तालुक्यात दोन दिवसांत १८ वयोगटावरील बाराशे तरुणांनी लस घेतली. येत्या काळात लशीचा पुरवठा मुबलक झाल्यास लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढविणार असल्याचे डॉ. चेतन काळे यांनी सांगितले.

