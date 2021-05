बंदच्या काळातही पंचवटीत लस घेण्यासाठी उसळली गर्दी

पंचवटी (नाशिक) : ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत प्रशासनाने दहा दिवसांच्या कडकडीत बंदची साद समाजातील सर्वच घटकांना घातलेली आहे. त्यामुळे कालपर्यंत ओसंडून वाहणारे रस्ते, बाजारपेठा गुरुवारी (ता.१३) खऱ्या अर्थाने निर्मनुष्य झाल्या आहे. मात्र याही परिस्थितीत पंचवटीतील इंदिरा गांधी रुग्णालयात ‘दुसरा डोस’ घेण्यासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. इंदिरा गांधीसह मायको रुग्णालयात झालेल्या लसीकरणाद्वारे (Vaccination) तब्बल साडेसातशेच्या आसपास नागरिकांचे लसीकरण पार पडले. (Crowds flocked to Panchavati to get vaccinated even during the lockdown)

प्रशासनाने बुधवारी (ता.१२) दुपारी बारापासून २३ तारखेपर्यंत कडकडीत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एरवी सकाळपासूनच मोठी वर्दळ व शहरातील मुख्य बाजा पेठ असलेल्या रविवार पेठ, दिंडोरी रस्त्यावरील नाशिक बाजार समिती परिसरात सकाळपासून शुकशुकाट होता. मालेगाव स्टॅन्ड परिसरात पंचवटी पोलिसांनी बॅरीकेटींगद्वारे वाहनधारकांना अडवून विचारपूस केल्यावरच सोडत होते. त्यामुळे याभागात शुकशुकाट होता. दिवसभर वर्दळ असलेल्या पंचवटी कारंजा परिसरातही शुकशुकाट होता. मात्र याही परिस्थितीत पंचवटी कारंजावरील इंदिरा गांधी रुग्णालयात ज्येष्ठांनी लसच्या दुसऱ्या डोससाठी मोठी गर्दी केली होती.

लस घेणाऱ्यांच्या रांगा मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यासाठी अनेक ज्येष्ठांनी मुले नातवंडे यांच्या साहाय्याने सकाळीच रुग्णालय गाठत नंबर लावला होता. सकाळपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत दिंडोरी रोडवरील मनपाच्या मायको रुग्णालय, पंचवटी कारंजावरील इंदिरा गांधी रुग्णालयात महापालिका व रेडक्रॉस सोसायटी यांच्यातर्फे सुरू असलेल्या स्वतंत्र लसीकरण मोहिमेद्वारे तब्बल साडेसातशेच्या आसपास नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले. लस उपलब्ध असेपर्यंत ही मोहीम सुरूच राहील, असे मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

