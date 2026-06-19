Amalner Crime : विवाहित असताना, दुसऱ्यांदा बोहल्यावर! ‘सीआरपीएफ’ कर्मचाऱ्याचा प्रताप; महिलेच्या शस्रक्रियेवेळी उघड झाला प्रकार

अमळनेर - ‘एपीआय’ आहे, असे सांगून पहिले लग्न झालेले असतानाच दुसऱ्या महिलेशी लग्न करून ‘एसआरपीएफ’ कर्मचाऱ्याने २१ तोळे सोने, पाच लाख ९८ हजार रुपये आणि महिन्याला १० हजार रुपयांत फसवणूक केल्याची घटना २०२२ पासून गजानन महाराज मंदिराजवळील मुंदडानगरात घडली..याबाबत सुरेखा साळुंखे (रा. मराठा मंडपाच्या मागे, दोंडाईचा ता. शिंदखेडा) यांचा १६ जून २०२२ ला मुंदडानगर येथील विनोद भटू सोनवणे याच्याशी विवाह झाला. विनोद सोनवणे नागपूरला ड्यूटीवर असल्याने सुटीवर आला, की ते दोघे मुंदडानगरात एकत्र राहत होते. त्याने बुलेट घेण्यासाठी ९८ हजार रुपये पत्नीकडून मागून घेतले..२१ एप्रिल २०२३ ला त्याने तिच्या नावावर शेती खरेदी करण्यासाठी २१ तोळे सोने मागून मोडून घेतले. सोबत पाच लाख रुपयेही घेतले. मात्र, शेती खरेदी केली नाही. त्याच्याकडे पैसे मागितले, तेव्हा तो शारीरिक आणि मानसिक छळ करू लागला. आणखी पैसे लागणार, म्हणून महिन्याला १० हजार रुपये मागू लागला..३ मे २०२६ ला जळगावच्या सुरेखा मानस हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियेसाठी गेली असता, त्याने तिचे नाव वैशाली असे लिहिले. याबाबत विचारणा केली, तेव्हा विनोदने सांगितले, की माझ्या पहिल्या पत्नीचे नाव वैशाली आहे आणि तिच्या नावावर मी कागदपत्रे केली आहेत. त्यामुळे खर्च कमी लागेल. पत्नी सुरेखा त्यावेळी काही बोलली नाही..मात्र, घरी आल्यावर त्याला पहिल्या लग्नाबद्दल विचारपूस केली, तेव्हा पहिल्या पत्नीपासून त्याला मुलगा व मुलगी आहे, असे सांगितले. सुरेखाने त्याला दिलेले सोने व रोकड परत मागितल्यावर त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. सुरेखाला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी येथील पोलिसांत तक्रार दिली. त्यावरून संशयित विनोद सोनवणे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून, सहायक निरीक्षक शरद काकळीज तपास करीत आहेत..दरम्यान, पोलिसांनी विनोद सोनवणे याची अधिक माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला असता, तो ‘एपीआय’ नाही. शिवाय ‘एसआरपी’मध्ये नोकरीला असून, काश्मीरला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.