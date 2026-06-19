नाशिक

Amalner Crime : विवाहित असताना, दुसऱ्यांदा बोहल्यावर! ‘सीआरपीएफ’ कर्मचाऱ्याचा प्रताप; महिलेच्या शस्रक्रियेवेळी उघड झाला प्रकार

‘एपीआय’ आहे, असे सांगून पहिले लग्न झालेले असतानाच दुसऱ्या महिलेशी लग्न करून ‘एसआरपीएफ’ कर्मचाऱ्याने फसवणूक केल्याची घटना घडली.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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अमळनेर - ‘एपीआय’ आहे, असे सांगून पहिले लग्न झालेले असतानाच दुसऱ्या महिलेशी लग्न करून ‘एसआरपीएफ’ कर्मचाऱ्याने २१ तोळे सोने, पाच लाख ९८ हजार रुपये आणि महिन्याला १० हजार रुपयांत फसवणूक केल्याची घटना २०२२ पासून गजानन महाराज मंदिराजवळील मुंदडानगरात घडली.

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