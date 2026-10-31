भुसावळ रेल्वे महिला कल्याण

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भुसावळ : उद् घाटन करताना मध्य रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल.
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भुसावळला संस्कृती लिटिल
स्टेप्स स्कूलचे उद् घाटन
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रेल्वे महिला कल्याण संघटनेचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
भुसावळ, ता. ३१ : मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागांतर्गत मध्य रेल्वे महिला कल्याण संघटनेद्वारे संचालित ‘संस्कृती लिटिल स्टेप्स स्कूल’, भुसावळ या शाळेचा उद्घाटन सोहळा दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला.
या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. पुनीत अग्रवाल, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, भुसावळ उपस्थित होते. त्यांच्या शुभहस्ते विद्यालयाचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी श्रीमती रेखा पुनीत अग्रवाल, अध्यक्षा, मध्य रेल्वे महिला कल्याण संघटना यांची विशेष उपस्थिती होती.
या विद्यालयाच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश लहान मुलांना दर्जेदार पूर्वप्राथमिक शिक्षण, संस्कारक्षम वातावरण तसेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मुलांमध्ये शिकण्याची जिज्ञासा, सर्जनशीलता, आत्मविश्वास आणि सामाजिक मूल्यांची जाणीव विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.
या प्रसंगी श्रीमती तेजस्विनी धावरे, सचिव, मध्य रेल्वे महिला कल्याण संघटना, भुसावळ; श्रीमती स्मिता गरड, प्रभारी, मध्य रेल्वे महिला कल्याण संघटना शाळा; तसेच श्रीमती प्रियंका सिंह, कोषाध्यक्षा, मध्य रेल्वे महिला कल्याण संघटना उपस्थित होत्या. सर्वांनी विद्यालयाच्या भावी शैक्षणिक उपक्रमांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपली कटिबद्धता व्यक्त केली.
या समारंभाची सांगता उत्साहपूर्ण आणि सकारात्मक वातावरणात झाली. ‘संस्कृती लिटिल स्टेप्स स्कूल’ची सुरुवात ही मुलांना दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा भक्कम पाया घालण्याच्या दिशेने मध्य रेल्वे महिला कल्याण संघटनेचा एक स्तुत्य उपक्रम आहे.