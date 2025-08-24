नाशिक

Crime News : नांदगावात दरोडेखोरांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थ आणि पोलिसांच्या सतर्कतेने दरोडेखोर जेरबंद

Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदेदुमाला: नांदगाव बुद्रुक (ता. इगतपुरी) शिवारात ग्रामस्थांच्या सतर्कतेने व वाडीवऱ्हे पोलिसांच्या तत्परतेने दरोडेखोरांना जेरबंद करण्यात आले. शुक्रवारी (ता. २२) रात्री साडेदहाला नांदगाव ते साकूरदरम्यान दारणा धरणाजवळील मोरीशेजारी सात ते आठ दरोडेखोर तीन मोटारसायकलवरून (ट्रिपल सीट) आले. त्यांनी रस्त्याच्या कडेला थांबून हातात कोयते, लोखंडी गज व लाठ्या घेतल्या होत्या. गावकऱ्यांच्या हाती ही माहिती लागताच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
robbery
Igatpuri
Arrest

