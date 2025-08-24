Crime News : नांदगावात दरोडेखोरांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थ आणि पोलिसांच्या सतर्कतेने दरोडेखोर जेरबंद

गोंदेदुमाला: नांदगाव बुद्रुक (ता. इगतपुरी) शिवारात ग्रामस्थांच्या सतर्कतेने व वाडीवऱ्हे पोलिसांच्या तत्परतेने दरोडेखोरांना जेरबंद करण्यात आले. शुक्रवारी (ता. २२) रात्री साडेदहाला नांदगाव ते साकूरदरम्यान दारणा धरणाजवळील मोरीशेजारी सात ते आठ दरोडेखोर तीन मोटारसायकलवरून (ट्रिपल सीट) आले. त्यांनी रस्त्याच्या कडेला थांबून हातात कोयते, लोखंडी गज व लाठ्या घेतल्या होत्या. गावकऱ्यांच्या हाती ही माहिती लागताच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले..दरम्यान, साकूरकडे जाणाऱ्या पिकअप वाहनासमोर हे दरोडेखोर आडवे उभे राहिले. त्यांनी गाडीवर कोयता फेकल्याने चालक किसन मारुती साळवे (रा. साकूर) घाबरले. गाडी थांबविताच आरोपींनी त्यांना मारहाण केली व खिशातील रक्कम जबरीने काढून घेतली. जीव घेण्याची धमकीही दिली. मात्र, साळवे यांनी प्रसंगावधान राखून गाडी सोडून पळ काढत पुढे उभ्या असलेल्या गावकऱ्यांना संपूर्ण प्रकार सांगितला..Crime News: लग्न जमत नव्हत... शेवटी ठरलं पण पत्नी निघाली 'दरोडेखोर वधू', नवरा लावायचा नवीन तरुणांशी लग्न! अशा प्रकारे झाला पर्दाफाश.गावकऱ्यांनी तत्काळ पोलिसांना कळवून दोन दरोडेखोरांना पकडून ठेवले. उपनिरीक्षक भोईर, हवालदार दोंदे व अंमलदार बोंबले यांनी घटनास्थळी धाव घेत ग्रामस्थांच्या मदतीने जंगलात लपलेल्या आणखी एका आरोपीला पकडले. या प्रकरणी फिर्यादी किसन मारुती साळवे यांच्या तक्रारीवरून आठ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी तीन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून, उर्वरित चार ते पाच साथीदारांचा शोध सुरू आहे. पोलिस निरीक्षक भगवान मथुरे व उपनिरीक्षक भोईर तपास करीत आहेत. गावकऱ्यांच्या धाडसाचे पोलिसांनी कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.