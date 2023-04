Dada Bhuse on Ajit Pawar : अजितदादा अस्वस्थ, काहीही होऊ शकतं : भुसे

By

Dada Bhuse on Ajit Pawar : विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे अनेक वर्षांपासून अस्वस्थ असल्याचं माहिती आहे असा दावा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. (Dada Bhuse statement about not reachable Ajit Pawar maharashtra political news)

काही आमदार फुटणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहेत. यावरून श्री. भुसे यांना प्रश्न विचारले असता, ते म्हणाले की, अजित पवार यांच्याबाबत मला माहिती नाही.

वरिष्ठ पातळीवर या गोष्टी सुरू आहेत. अजित दादा अस्वस्थ आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून दादा अस्वस्थ असल्याचे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे केव्हाही काहीही होऊ शकतं, असे सांगितले.