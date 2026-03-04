Nashik News : नाशिकवर पाणीसंकट? धरणांमध्ये ६७ टक्के साठा शिल्लक; वाढत्या उन्हामुळे बाष्पीभवन वाढले

नाशिक: जिल्ह्यात उन्हाच्या वाढत्या तडख्यासोबत धरणांच्या पाणीपातळीवरही परिणाम होत आहे. आजमितीस जिल्ह्यातील २६ प्रकल्पांमध्ये ६७ टक्के साठा शिल्लक आहे. नाशिकला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर ६१ टक्क्यांवर आहे. पुढील तीन महिने तीव्र उकाड्याचे असल्याने धरणांच्या बाष्पीभवनाचा वेग वाढणार आहे. अशा स्थितीत संभाव्य दुष्काळावर मात करण्यासाठी आतापासून पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. .जिल्ह्यात मागील वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पर्जन्य झाल्याने नद्या-तलाव, तसेच धरणे काठोकाठ भरले आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवले नाही. मात्र, यंदाच्या वर्षी उन्हाची दाहकता अधिक असेल, असा अंदाज आहे. मार्चच्या प्रारंभीच त्याची प्रचिती येऊ लागली असून, वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिक घामाघूम होत आहेत. तसेच नैसर्गिक पाणी स्त्रोतावरही उष्णतेचा परिणाम होऊ लागला आहे. प्रमुख धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन होत असून, येत्याकाळात उन्हाच्या तीव्र तडाख्यामुळे हा वेग अधिक वाढणार आहे..यंदा मार्चच्या प्रारंभीच जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. अशा स्थितीत १५ जून म्हणजे मॉन्सूनच्या प्रतीक्षेपर्यंत धरणांमधील उपलब्ध साठ्याचे जपून वापर करणे गरजेचे आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाने पाण्याच्या बचतीवर भर देणे आवश्यक आहे..Kolhapur Holi : दोन दिवसांत ९३ हजारांवर शेणी दान; महापालिकेच्या आवाहनास विविध संस्था, मंडळे, नागरिकांचा प्रतिसाद.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली स्थितीजिल्ह्यातील धरणांमध्ये सध्या ४६ हजार ९९३ दलघफू पाणीसाठा उपलब्ध असून, हे प्रमाण ६७ टक्के आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत ३९,९६३ दलघफू म्हणजे ५७ टक्के साठा होता. त्यामुळे गत वर्षीच्या तुलनेत यंदाची स्थिती अधिक चांगली आहे..धरणसाठा (दलघफू)गंगापूर- ३४१२, दारणा- ५१०१, काश्यपी- १६२७, गौतमी-गोदावरी- १६३७, आळंदी- ४०९, पालखेड- ३०९, करंजवण- ३८३७, वाघाड- ११८५, ओझरखेड- १५४६, पुणेगाव- ३३३, तिसगाव- २८२, भावली- ९६१, मुकणे- ५२२१, वालदेवी- ९६६, कडवा- ९४०, नांदूरमध्यमेश्वर- २५७, वाकी- २०९५, भाम- १७७३, भोजापूर- ५७, चणकापूर- १७७५, हरणबारी- ८९६, केळझर- ४५०, नागासाक्या- २९३, गिरणा- १०२३०, पुनद- १०५४, माणिकपुंज- १४८..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.