Nashik Rain Update : सिन्नर परिसरात बंधारे, विहिरी कोरड्याठाक; जोरदार पावसाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

विकास गिते : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Rain Update : सिन्नर तालुक्यातील परिसरात मागील दोन ते तीन दिवसांपासून अधूनमधून पावसाच्या हलक्या सरी बरसत आहेत.

असे असले तरी अजूनही या पावसाने जमिनीची भूक भागली नाही. परिणामी, परिसरातील बंधारे आणि विहिरी कोरड्याठाक पडल्या आहेत. (Dams and wells in sinnar area are dry due to no heavy rainfall nashik news)

या परिसरात मधल्या काळात थोडाफार पाऊस झाला होता, त्या पावसावर काही शेतकऱ्यांनी पेरणी केली होती. मात्र, परत पावसाने उघडीप दिल्याने अवघी ५० टक्के उगवण झाली. त्या उगवण झालेल्या पिकांना सध्याच्या पावसाने जीवदान मिळाले आहे. उर्वरित क्षेत्रावरदेखील आता पेरणीसाठी लगबग होणार आहे. हा पाऊस पेरणीसाठी उपयुक्त असला तरी ओढे, नाले अद्याप कोरडे ठणठणीत आहेत.

विहिरींच्या पाणीपातळीत किंचितदेखील वाढ झाली नाही. त्यामुळे आता पेरणी जरी केली तरी पावसाने पुन्हा उघडीप घेतल्यास पिकांना पाणी द्यायचे कुठून? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर ठाकला आहे.

चाऱ्याचा प्रश्न झाला गंभीर

पाऊस लांबल्याने दिवसेंदिवस जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. साठवून ठेवलेला सुका चारा आता संपुष्टात आला आहे.

त्यामुळे चढ्या दराने हिरवा चारा खरेदी करावा लागत आहे. सध्या उसाच्या एका मोळीसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे दुग्धव्यवसायदेखीलअडचणीत सापडला आहे.

पावसा अभावी बळीराजा चिंता तुर...

सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावात शेती व्यवसाय बरोबरच दुग्ध व्यवसाय हा असून अनेक कुटुंब या दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे शेतातील पिकांवर पाणी नाही त्यात पशुधनासाठी लागणारे चारा व ढेप साठी पैसे उसनवार घेण्याची वेळ बळीराजावर येत असून अनेक ठिकाणी पाऊस नसल्याने बळीराजा हातबल झालेला आहे.

डाळिंब व टोमॅटो पिकांसाठी बाहेरून पाण्याचे टँकर विकत घ्यावे लागत आहे तसेच सिन्नर तालुक्यात दोन-तीन गावात वाड्यावर टँकर सुरू असून यावर्षी पाऊस सगळीकडे पडत असताना नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने बळीराजा चिंता तुर झालेला आहे.