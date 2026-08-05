Dark Sky Village in Maharashtra: उधमाळ ठरणार देशातील पहिले 'डार्क स्काय' गाव, खगोल पर्यटन, रोजगाराला चालना

नाशिक: सुरगाणा तालुक्यातील उधमाळ हे गाव डार्कस्काय इंटरनॅशनल संस्थेकडून प्रमाणित होणारे भारतातील पहिले 'डार्क स्काय समुदाय' गाव ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ४२.१४ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पुढाकारातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. या उपक्रमामुळे खगोल पर्यटनासह विज्ञान शिक्षण आणि स्थानिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे..विद्यार्थ्यांमध्ये खगोलशास्त्र व अवकाश संशोधनाविषयी आवड निर्माण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे आणि जिज्ञासू वृत्तीला चालना देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. उधमाळ परिसरातील नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ व अंधारमय आकाशामुळे विद्यार्थ्यांना रात्रीच्या आकाशाचे निरीक्षण आणि खगोल अभ्यासाची अनोखी संधी उपलब्ध होणार आहे. उधमाळ ग्रामसभेने पेसा कायद्यांतर्गत अंधारमय आकाशाचे संवर्धन आणि जबाबदार बाह्य प्रकाशयोजनांना प्रोत्साहन देणारा ठराव मंजूर केला आहे..Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली... .प्रकाश प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुरक्षित, ऊर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक प्रकाशयोजनांचा अवलंब करण्यावर या ठरावात भर देण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०२६-२७ अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनेतून मंजूर झालेल्या निधीतून रात्रीच्या आकाशाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन, जबाबदार प्रकाशयोजना, जनजागृती कार्यक्रम तसेच स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे..राज्यभर विस्ताराचा निर्णयजिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी खगोल पर्यटन ही संकल्पना महत्त्वाची ठरत आहे. या उपक्रमामुळे उधमाळ आणि परिसरातील नागरिकांना नैसर्गिक वारसा जपत शाश्वत उपजीविकेच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.नाशिकच्या या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची राज्य सरकारने दखल घेत असून, उधमाळच्या धर्तीवर राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका गावाचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रत्येकी ५० लाखांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे..Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली... .रा"ज्य सरकारच्या प्रस्तावित राज्य डार्क स्काय धोरणाशी हा उपक्रम सुसंगत आहे. रात्रीच्या आकाश संवर्धनाच्या क्षेत्रात नाशिक जिल्हा राज्यात अग्रणी भूमिका बजावेल. तसेच सुरगाणा तालुक्यातील पर्यटन विकासालाही या प्रकल्पाची मोठी चालना मिळेल."-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारीउधमाळ प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये.भारतातील पहिले 'डार्क स्काय समुदाय' गाव होण्याच्या दिशेने वाटचालजिल्हा नियोजन समितीकडून ४२.१४ लाखांचा निधीप्रकाश प्रदूषण कमी करण्यावर भरखगोल पर्यटनाला चालनाविद्यार्थ्यांसाठी अवकाश निरीक्षणाची संधीस्थानिक युवकांना प्रशिक्षण व रोजगाराच्या नव्या संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.