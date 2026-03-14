Nashik Darna Dam : पाणीचोरांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'; आवर्तनासाठी २२ तास वीजपुरवठा राहणार बंद!

नाशिक: दारणा धरणातून गोदावरी उजव्या व डाव्या तट कालव्यांमार्फत तसेच दारणा, गोदावरी नदीलगतच्या गावांना सिंचन व बिगर सिंचनासाठी आवर्तन सोडण्यात आले आहे. ते ३१ मार्चपर्यंत चालेल. शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी कालव्यालगतच्या गावांमध्ये दररोज सकाळी सहा ते आठ हा दोन तासांचा कालावधी सोडून २२ तास वीजपुरवठा खंडित ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत..नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अहवालानुसार दारणा धरणातून सिंचन व बिगर सिंचनाला आवर्तन देण्यात आले आहे. हे आवर्तन सोडताना पाणीचोरी टाळण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेतली . त्यानुसार वहन मार्गावरील गावांचा वीजपुरवठा २२ तास बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यात निफाड तालुक्यातील म्हाळसाकोरे, तामसवाडी, ब्राह्मणवाडा, तारुखेडले, खानगाव, खेडलेझुंगे, कोळगाव, नांदूरमध्यमेश्वर, धारणगाव वीर, गाजरवाडी, धारणगाव खडक, कानळद, देवगाव, शिरवाडे, वाकद, धनोरा, नांदगाव, दहेगाव, रुई आदी गावांमध्ये कालव्यालगतचे रोहित्र बंद ठेवले जातील..सिन्नर तालुक्यातील मौजे चोंढी, मेंढी, सांगवी, सोमठाणा, दहिवाडी, कोळगाव माळ, पाथरे बुद्रुक, पाथरे खुर्द, शहापूर, वारेगाव, कोळगाव थडी, हडेवाडी आदी गावांमध्ये, तर येवला तालुक्याल महालखेडा, निमगाव मठ, मुखेड, सत्यगाव आदी गावांमध्येही कालव्यालगतच्या भागातील वीजपुरवठा खंडित केला जाईल. दरम्यान, आवर्तनासाठी निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसारच पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात यावे, अतिरिक्त पाणी सोडू नये, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.