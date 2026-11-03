अंबडचा पाणी पुरवठा सुरळीत

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दत्तनगरला नव्या जलवाहिनीतून पुरवठा
परिसर टँकरमुक्त; बोअरवेल सील; नागरिकांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ३ : रसायनयुक्त पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात आलेल्या अंबडच्या दत्तनगरमध्ये तातडीची उपाययोजना म्हणून महापालिकेने सुरु केलेले पाच टँकर पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून, अमृत योजनेतून टाकलेल्या नवीन १८०० मीटर जलवाहिनीतून पुरवठा सुरु करण्यात आल्याने आरोग्याशी सामना करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
दत्तनगर भागातील नागरिकांना अर्धा इंची नळ कनेक्शन असल्याने कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. त्यामुळे बोअरवेलच्या माध्यमातून पाण्याची गरज भागविण्याची वेळ स्थानिक नागरिकांवर आली. परंतु बोअरवेलमधून पिवळे पाणी येवू लागले. ते पाणी रसायनयुक्त असल्याने नागरिकांना त्वचेचे विकार जडले. राज्यभर अंबडच्या पाणीपुरवठ्याचा मुद्दा गाजला. आधीच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा महापालिका प्रशासनावर रोष असताना त्यात पिवळ्या व रसायनयुक्त पाण्याची भर पडल्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यामुळे तातडीची उपाययोजना म्हणून बोअरवेलचे पाणी बंद करून या भागात पाच टँकरद्वारे वीस फेऱ्यांमधून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. नव्याने टाकण्यात आलेल्या अठराशे मीटर पाइपलाइनमधून महापालिकेने पाणीपुरवठा सुरु कताना त्याच पाइपलाइनवरून १३० घरे तसेच सोसायट्यांना नळजोडण्या दिल्या. २७ ऑक्टोबरपासून त्याद्वारे पाणीपुरवठा सुरु करण्यात आला.
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पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर येथे तातडीने नवीन जलवाहिनी टाकून १३० नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत झाला असून, टँकर बंद करून नागरिकांना शुद्ध पिण्यायोग्य पाणी दिले जात आहे.
- रवींद्र धारणकर, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.
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