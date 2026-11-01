दिवसा उन्हाचा चटका व ढगाळ वातावरणाचा अनुभव

दिवसा उन्हाचा चटका;
ढगाळ वातावरणाचा अनुभव
(उपशीर्षक)
रात्री गारवा; बदलत्या हवामानाचा अनुभव
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १ : जिल्ह्यात सध्या हवामानात सातत्याने बदल होत असून, दिवसा उन्हाचा चटका जाणवत असतानाच आकाशात ढगाळ वातावरण निर्माण होत आहे. तर रात्री दहानंतर तापमानात काहीशी घट होत असल्याने रात्रीच्या वेळी गारवा जाणवू लागला आहे. दिवसा उष्णता आणि रात्री तुलनेने थंडावा अशा संमिश्र वातावरणाचा अनुभव नागरिक येत आहे.
अर्णब वादळामुळे काही भागात जोरदार पाऊस झाला. तर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सकाळी ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन दुपारी मात्र उन्हाची तीव्रता जाणवत आहे. शिवाय दिवसा अधूनमधून आकाशात ढग जमा होत असल्याने उन्हाची तीव्रता काहीशी कमी होते. ढगाळ वातावरणामुळे दिवसभर हवेत बदल जाणवत आहेत. तर आता पुढील तीन– चार दिवस कमाल व किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता असल्याने दिवसा उन्हाचा चटका कमी होऊन रात्री आणि पहाटे थंडीचा गारवा वाढण्याची शक्यता आहे. तर जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पावसाची शक्यता वर्तविली आहे.
चौकट
हवामानात चढ-उतार
दिवसा ऊन, अधूनमधून ढगाळ वातावरण आणि रात्री गारवा अशा बदलत्या स्थितीमुळे नागरिकांना हवामानातील चढ-उतार अनुभवायला मिळत आहेत. सकाळी आणि रात्री बाहेर पडताना काहीसा थंडावा जाणवत आहे. वातावरणातील या बदलाचा परिणाम शरिरावर होत असून यामुळे आजार देखील पसरत आहेत.