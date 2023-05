Nashik Crime: खळबळजनक! जेलरोड येथे आढळला युवकाचा मृतदेह; खून की अकस्मात मृत्यू? तपास सुरू

By

Nashik Crime News: आज नाशिक रोड येथील सैलानी बाबा स्टॉप येथील उपनगर पोलिस ठाणे हद्दीतील दुर्गा माता मंदिर जवळ असलेल्या सोसायटीत एका युवकाचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली.

नाशिक शहरात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून गुन्हेगारांवर पोलिसांचे वाचक राहिलेले नाही, कोयता गँग, सोन साखळी चोर, दरोडे, खून, दहशत निर्माण करण्यासाठी तोडफोड असे गुन्हे सतत घडत आहेत. (dead body of youth found at Jail Road Murder or sudden death Nashik Crime News)

प्रवीण मधुकर दिवेकर वय 43, राहणार हेतल हाउसिंग सोसायटी, दुर्गा मंदिरासमोर, गणपती मंदिराजवळ, जेलरोड, नाशिकरोड हे पूर्वी मुंबई येथे राहत होते.

कौटुंबिक वादामुळे 15 ते 20 दिवसांपूर्वी जेलरोड येथे एकटेच राहत होते. गेल्या चार महिन्यापूर्वी त्यांचा मुलाने याच कारणाने मुंबई येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे नातेवाईकांकडून समजते. प्रवीण दिवेकर यांनी जेवल्यानंतर फोनद्वारे नातेवाईकांना संपर्क साधून खुशाली देखील विचारली होती.

सकाळी मुंबईहून आई-वडील नाशिकला खरेदीसाठी आल्यावर मुलाला भेटण्यासाठी मुलाकडे घरी आले. तेव्हा प्रवीण दिवेकर हे जमिनीवर रक्तभंबाळ अवस्थेत पडलेले आढळून आले.

उपनगर पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपआयुक्त चंद्रकांत खांडवी, सहायक पोलिस उपआयुक्त अंबादास भुसारे, वरिष्ठ पोलिस निरी्षक अशोक शरमाळे अधिकारी आणि स्टाफ सह घटनास्थळी दाखल झाले.

युवकाचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले असून शव विछेडणासाठी मृतदेह पाठविण्यात आले आहे. खून की अकास्मात मृत्यू याचा पुढील तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आधारे अज्ञात मारेकरींचा शोध सुरू आहे. अशी माहिती उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी दिली आहे.