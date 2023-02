Recertification Meters : रिक्षा मीटर पुन:प्रमाणिकरणास 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

By

नाशिक : नाशिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रिक्षा परवानाधारकांना देण्यात आलेल्या भाडेवाढीस अनुसरून रिक्षा मीटरचे ३१ जानेवारीपर्यंत पुन:प्रमाणिकरण करणे आवश्यक होते. (deadline for recertification of rickshaw meter extended till April 30 by Regional Transport Authority nashik news)

परंतु बहुतांश रिक्षांच्या मीटरचे पुन:प्रमाणिकरण झाले नसल्याने मीटर पुन:प्रमाणिकरणास प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदिप शिंदे यांनी दिली आहे.

मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत रिक्षा मीटरचे पुन:प्रमाणिकरण न केल्यास मुदत समाप्तीनंतरच्या प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी एक दिवस परवाना निलंबन करण्यात येईल. परवाना निलंबन कालावधी किमान सात दिवस व कमाल ४० दिवसांचा राहील.

त्याचप्रमाणे परवाना निलंबन ऐवजी तडजोड शुल्क मुदत समाप्तीनंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी ५० रुपये आकारण्यात येईल. तडजोड शुल्क किमानपाचशे रुपये व कमाल रुपये दोन हजारपेक्षा अधिक असणार नाही, असेही प्रदिप शिंदे यांनी सांगितले आहे.

रिक्षा परवानाधारकांनी मीटर नविन दराप्रमाणे सुधारित करून घेण्यात यावे. तसेच मोटार वाहन अधिनियमानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत १ मेपासून राबविण्यात येणाऱ्या तपासणी मोहिमेस सहकार्य करण्याचे आवाहनही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदिप शिंदे यांनी केले आहे.

