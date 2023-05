Nucleus Budget Yojana : न्यूक्लिअस बजेट योजनांच्या लाभासाठी 25 मे पर्यंत मुदत

By

Nucleus Budget Yojana : येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील न्यूक्लिअस बजेट योजनेतंर्गत मंजुर योजनांच्या लाभासाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी १५ ते २५ मे २०२३ या कालावधीत अर्ज सादर करावेत, असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी विशाल नरवाडे यांनी कळविले आहे. (Deadline till 25th May for benefit of Nucleus Budget Yojana nashik news)

न्यूक्लिअस बजेट योजनेतंर्गत मंजुर योजनांच्या लाभासाठी यापूर्वी ज्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना अर्ज सादर केले आहेत, त्यांनी पुन्हा अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

तसेच ज्यांनी अर्ज सादर केलेले नाहीत त्यांनी १५ ते २५ मे २०२३ या कालावधीत प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण जिल्हा नाशिक येथे अर्ज सादर करावेत.

योजनांचे अर्ज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळवण व गट विकास अधिकारी, सर्व पंचायत समिती कार्यालय येथे उपलब्ध आहेत. दिलेल्या मुदतीनंतर प्राप्त अर्ज विचारात घेतले जाणार नाही असे श्री. नरवाडे यांनी कळविले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे

लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असल्याबाबतचा जातीचा दाखला, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते पुस्तकाची छायांकित प्रत, उत्पन्नाचा दाखला, दारिद्र्य रेषेचा दाखला (एक वर्षाच्या आतील), अपंग,

विधवा, परितक्त्या असल्यास प्रमाणपत्र, मतदान ओळखपत्र किंवा पॅनकार्ड, दोन पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे, यापूर्वी अन्य शासकीय विभागांकडून या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे स्वयंघोषणापत्र इत्यादी.