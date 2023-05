Ration Card Aadhaar Linkage : शिधापत्रिकेला आधार कार्ड जोडण्यासाठी या तारखेपर्यंत मुदत

By

Ration Card Aadhaar Linkage : सर्व शिधापत्रिकांनी आपल्या शिधापत्रिकेला आधार कार्ड व मोबाइल क्रमांक लिंक करावा. टाळाटाळ केल्यास धान्याचे वितरण थांबवून रेशन कार्डसुद्धा रद्द करण्यात येईल. त्यामुळे ३१ मेपर्यंत आधार, मोबाईल क्रमांक शिधापत्रिकेला जोडण्याचे आवाहन तहसीलदार आबा महाजन यांनी केले आहे. (Deadline to link Aadhaar card to ration card till this date nashik news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

लाभार्थींनी स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन ई-पॉस उपकरणाद्वारे रास्तभाव दुकानदारांमार्फत शिधापत्रिकेस आधार कार्ड व मोबाइल क्रमांक जोडावेत. शिधापत्रिकेत उल्लेख असलेल्या प्रत्येक सदस्याचे आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक आहे.

त्यासाठी ३१ मेपर्यंतची मुदत असून, त्यानंतर आधार लिंक नसलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येतील. तालुक्यातील आधार कार्डशी शिधापत्रिका लिंक न झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी दुकाननिहाय तयार करण्यात आली आहे.

त्यानुसार बहुतांश लाभार्थ्यांचे आधार लिंक करणे प्रलंबित असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी त्वरित रास्त भाव दुकानदारांशी संपर्क साधून आधार लिंक करावे, असेही श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे.