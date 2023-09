By

Nashik News : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्‍नित महाविद्यालये आणि परिसंस्‍थांना शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता मान्‍यता प्रस्‍ताव सादर करण्याबाबत सूचना जारी केलेली आहे.

नवीन अभ्यासक्रम, विद्याशाखेसह संशोधन केंद्र आदींच्‍या मान्‍यतेसाठी ३० सप्‍टेंबरपर्यंत प्रस्‍ताव सादर करण्याच्‍या सूचना दिल्‍या आहेत. (Deadline up to 30 for syllabus research center recognition Nashik News)

पुणे विद्यापीठाने जारी केलेल्‍या सूचनापत्रात नमूद केले आहे, की शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी संलग्‍नित महाविद्यालयांनी मान्‍यता दिलेल्‍या अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, स्‍थायी संलग्‍निकरण, मान्‍यता व नैसर्गिकवाढ करण्याबाबत प्रस्‍ताव सादर करता येतील.

तसेच, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता नवीन संशोधन केंद्र संलग्‍नित महाविद्यालये, मान्‍यताप्राप्त परिसंस्‍थेतील नवीन संशोधन केंद्र, संशोधन केंद्रात नवीन विषय, अभ्यासक्रमांना मान्‍यतेसाठी प्रस्‍ताव सादर करता येतील.

याशिवाय, इच्‍छुक महाविद्यालयांना वर्षात नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्‍तर विषय मान्‍यतेसाठी प्रस्‍ताव सादर करण्याच्‍या सूचना केल्‍या आहेत.

दरम्‍यान, अटी व शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या महाविद्यालयांच्‍या प्रस्‍तावांना मान्‍यता दिली जाणार असल्‍याचे स्‍पष्ट करण्यात आले.

प्रस्‍ताव सादर करण्याची अशी आहे प्रक्रिया

विद्यापीठाच्‍या संकेतस्‍थळावरील बीओडी ऑनलाइन या पर्यायावरील लिंकवरून काळजीपूर्वक अर्ज भरण्यास सांगितले आहे.

सक्षम अधिकाऱ्यांच्‍या स्‍वाक्षरी व शिक्‍क्‍यानिशी तसेच विहित शुल्‍कासह व आवश्‍यक कागदपत्रांबरोबर ३० सप्‍टेंबर किंवा त्‍यापूर्वी कार्यालयीन वेळेत विद्यापीठाच्‍या विभागाकडे प्रस्‍ताव जमा करायचे आहेत.