Nashik MSEB News : औद्योगिक ग्राहकांसाठी आता स्वागत सेल; ‘महावितरण’चा निर्णय

Nashik MSEB News : महावितरणच्या एकूण महसुलात औद्योगिक ग्राहकांचा तब्बल ४६ टक्के वाटा आहे. औद्योगिक ग्राहकांचे प्रमाण दर वर्षी सुमारे तीन टक्क्यांनी वाढत आहे.

महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी औद्योगिक ग्राहकांसाठी स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र सेवा देणारी यंत्रणा तयार करण्याची सूचना केली.(Decision of Swagat Cell Mahavitaran for industrial customers now nashik mseb news)