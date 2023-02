Nashik News : उद्यान स्वच्छतेचे आऊटसोर्सिंग पुन्हा वादात

नाशिक : शहरातील २७३ उद्यानांची स्वच्छता (cleaning) आऊटसोर्सिंगने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन वर्षांसाठी २५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. (decision to outsource cleaning of 273 parks has again sparked controversy nashik news)

यापूर्वी साडेतीनशे उद्यानांची आऊटसोर्सिंगने स्वच्छता करण्यात आली होती. परंतु देखभाल दुरुस्ती न करता चुकीच्या पद्धतीने बिले काढल्याने ते काम वादात सापडले होते. आता पुन्हा आऊटसोर्सिंगने काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिकेचे शहरात ५२४ उद्याने आहेत. मनुष्यबळ नसल्याने उद्यानांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी आऊटसोर्सिंगचा पर्याय निवडण्यात आला. तीन वर्षांपूर्वी ३४१ उद्यानांचे स्वच्छतेसाठी आऊटसोर्सिंग करण्यात आले.

या कालावधीमध्ये उद्यानांची दुरवस्था झाली. कोरोना काळात गर्दी होवू न देण्यासाठी उद्याने बंद ठेवण्याच्या शासनाच्या सूचना होत्या. परंतु, असे असताना या काळातील बिले काढली गेली. उद्याने देखभाल दुरुस्तीची कामे राजकीय कार्यकर्त्यांची व्यवस्था लावण्यासाठी झाले.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

उद्यान विभागाचे उपायुक्त डॉ. विजयकुमार मुंढे यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात उद्यान निरीक्षकांनी उद्यानांची कागदोपत्री देखभाली सुरू असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर ३५ उद्यानांच्या ठेकेदारांना नोटिसा बजावल्या. तर उद्यानांमध्ये गैरप्रकार आढळल्याने उद्यान विभागातील १७ कर्मचाऱ्यांनाही नोटिसा बजावल्या. असे असतानाही पुन्हा ५२४ पैकी २७३ उद्यानांची तीन वर्षासाठी देखभाल दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तीन स्वतंत्र विभाग, २५ कोटींचा खर्च

उद्यानांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी उद्यानांचे तीन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले असून महत्त्वाची, कमी महत्त्वाची, महापालिकेनेच देखभाल करावयाची उद्याने अशा तीन विभागणी करण्यात आल्या. तीन वर्षांसाठी उद्यान देखभाल दुरुस्तीचे काम देताना पंचवीस कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.