Nashik Kalyan Local News: इन्स्पेक्शनवरच कल्याण लोकलचे भवितव्य

Nashik Kalyan Local News: नाशिककरांना मुंबईची कनेक्टिव्हिटी वाढविणारी नाशिक कल्याण मेमू (मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टिपर्पज युनिट) लोकल सुरू होणार की नाही, याचा निर्णय लखनौच्या रिसर्च डिझाइन ॲन्ड स्टॅंडर्ड ऑर्गनायझेशनने इन्स्पेक्शन केल्यावरच होणार आहे. (Decision whether to start Kalyan local or not on inspection nashik news)