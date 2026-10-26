नाशिक

खोपडे यांचा पदग्रहण सोहळा

खोपडे यांचा पदग्रहण सोहळा
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धुळे ः टुडे १ साठी -- खोपडे यांचा पदग्रहण सोहळा - धुळे महापालिका : शिवसेनेचे नेते गुरूवारी येणार सकाळ वृत्तसेवा धुळे, ता. २६ : महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते दीपक खोपडे यांच्या पदग्रहण सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत. महापालिकेच्या नव्या इमारतीत गुरुवारी (ता. २९) सकाळी दहाला हा सोहळा होईल. शिक्षणमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, पणन व राजशिष्टाचारमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, माजी मंत्री अनिल पाटील, शिवसेनेचे सचिव तथा उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, उपनेत्या शुभांगी पाटील, सरिता माळी (कोल्हे), आमदार मंजुळा गावित, माजी आमदार फारुक शाह, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमशा पाडवी, सुहास कांदे, अनुप अग्रवाल आणि राम भदाणे उपस्थित असतील. महापौर मायादेवी परदेशी, महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर पार्वती परशुराम जोगी, माजी महापौर भगवान करनकाळ आणि हिलाल माळी यांनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख डॉ. तुळशीराम गावित, सतीश महाले, मनोज मोरे, संजय वाल्हे, महिला जिल्हाध्यक्षा हेमा हेमाडे आणि शहर विकास आघाडीचे गटनेते शाहबाज शाह यांच्यासह शिवसेना, युवासेना, शहर विकास आघाडीचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

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