एसएनडी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपक पाटील यांचा एक्सलन्स अवॉर्डने गौरव

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बाभूळगाव :प्राचार्य डॉ. दीपक पाटील यांचा रुपेश दराडे.
प्राचार्य डॉ. दीपक पाटील
यांचा एक्सलन्स अवॉर्डने गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता. २ : शैक्षणिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदान, प्रभावी शैक्षणिक नेतृत्व आणि संस्थात्मक विकासासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेत बाभूळगाव येथील एस.एन.डी. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपक पी. पाटील यांना प्रतिष्ठेचा आयईआय एनएमएमसी एक्सलन्स अवॉर्ड प्रदान करण्यात आला.
द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया), नवी मुंबई यांच्या वतीने अॅग्नेल चॅरिटीज आणि फ्र. सी. रॉड्रिग्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, वाशी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या योगदानाचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने हा सन्मान प्रदान केला जातो. शैक्षणिक उत्कृष्ट प्राचार्य/संचालक प्रवर्ग या विभागात त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे.
डॉ. पाटील यांनी शैक्षणिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी महाविद्यालय, संस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेले प्रयत्न, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रसार, संशोधनाला प्रोत्साहन, नवोपक्रमांना चालना आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी केलेले कार्य याची दखल घेऊन हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
दरम्यान,प्राचार्य डॉ. पाटील यांचा हा सन्मान झाल्याबद्दल एसएनडी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात जगदंबा शिक्षण संस्थेचे संचालक रुपेश दराडे यांच्या हस्ते यांचा सत्कार करण्यात आला. पुरस्कार मिळाल्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष आमदार किशोर दराडे,सरचिटणीस कुणाल दराडे, संचालक रुपेश दराडे,सिद्धांत दराडे तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे उपसंचालक डॉ. डी.पी.क्षिरसागर,संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी समाधान झाल्टे, समन्वयक सुनील पवार आदींनी डॉ. पाटील यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.