ST Concession Row: एनसीएमसी सक्तीमुळे महिलांवर अन्याय; एसटी सवलतीत अडथळे दूर न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

सटाणा : एकीकडे महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवत असले तरी दुसरीकडे राज्यातील भाजपा महायुती सरकारकडून मात्र महिलांना दिलेल्या सवलती काढून घेण्यासाठी नवनवीन अटी लादल्या जात आहेत. निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ म्हणत मते मागायची आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्याच बहिणींना योजनांच्या लाभातून बाहेरचा रस्ता दाखवायचा, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे, असा घणाघाती हल्ला महायुती सरकारवर चढवत राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या व बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी महिला भगिनींना कोणत्याही अडथळ्याविना एसटी बसचा प्रवास मिळावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे..याबत बोलताना माजी आमदार सौ.चव्हाण म्हणाल्या, लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आल्यानंतर आता एसटी प्रवासातील महिलांच्या सवलतीवरही एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची सक्ती केली आहे. कार्ड नसल्यास अथवा त्यावर पुरेसा बॅलन्स नसल्यास महिलांना पूर्ण तिकीट आकारले जात आहे. त्यामुळे सवलतीची घोषणा करून प्रत्यक्षात महिलांनाच आर्थिक भुर्दंड देण्याचा प्रकार सुरू आहे..एनसीएमसी कार्ड काढणे व रिचार्ज करण्यासाठी महिलांना ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मोठा भुर्दंड बसत असून ग्रामीण भागातील तांत्रिक यामुळे महिला भगिनींना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहकाच्या तिकीट मशीनला नेटवर्क नसणे, सर्व्हर डाऊन होणे, कार्डवरील बॅलन्स अपडेट न होणे अशा समस्यांमुळे पात्र महिलांनाही सवलत नाकारली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. शासनाच्या यंत्रणेतील त्रुटींची किंमत महिलांना मोजावी लागत आहे. ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भिक मागू देईना’, अशी अवस्था या सरकारने केल्याची टीका त्यांनी केली..राज्यात महिला व विद्यार्थिनींवरील अत्याचार तसेच बालगुन्हेगारी वाढत असताना महिलांच्या सुरक्षिततेकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. महिलांना सन्मानाने, अडथळेविना प्रवासाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. तांत्रिक कारणांमुळे सवलत नाकारणे हा महिलांचा अपमान आहे..या सर्व प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची तातडीने भेट घेऊन महिलांच्या अडचणी आपण मांडणार आहोत. महिलांच्या हक्काच्या सवलतीसाठी आवश्यक असल्यास शासनाविरोधात आवाज अधिक तीव्र करू. सरकारने तातडीने एनसीएमसी सक्तीचा पुनर्विचार करून ग्रामीण भागातील तांत्रिक यंत्रणा सक्षम करावी आणि महिला भगिनींना एसटी बस सवलतीचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याविना द्यावा, अन्यथा महिला भगिनींच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभारण्याची वेळ येईल, असा स्पष्ट इशाराही माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.