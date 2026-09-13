नाशिक

ST Concession Row: एनसीएमसी सक्तीमुळे महिलांवर अन्याय; एसटी सवलतीत अडथळे दूर न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

महिलांच्या एसटी सवलतीवर एनसीएमसीची सक्ती; लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख नावे वगळल्यानंतर सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप
Why are women paying extra for NCMC cards?

Deepika Chavan targets government over NCMC card rule

esakal

रोशन खैरनार
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सटाणा : एकीकडे महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवत असले तरी दुसरीकडे राज्यातील भाजपा महायुती सरकारकडून मात्र महिलांना दिलेल्या सवलती काढून घेण्यासाठी नवनवीन अटी लादल्या जात आहेत. निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहीण’ म्हणत मते मागायची आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्याच बहिणींना योजनांच्या लाभातून बाहेरचा रस्ता दाखवायचा, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे, असा घणाघाती हल्ला महायुती सरकारवर चढवत राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या व बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी महिला भगिनींना कोणत्याही अडथळ्याविना एसटी बसचा प्रवास मिळावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

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