Satana News : आर्थिक प्रतिकूलतेवर मात करत विद्यार्थ्यांची सरकारी सेवेकडे झेप; जिद्द, स्वयंशिस्त आणि मार्गदर्शनातून घडत आहेत यशोगाथा

सटाणा - यश हा केवळ एखादा अंतिम टप्पा नसतो, तर तो असंख्य संघर्षांनी घडवलेला, अपयशाच्या राखेतून पुन्हा उभा राहण्याचा आणि स्वप्नांवर न ढळणाऱ्या विश्वासाचा जिवंत प्रवास असतो. प्रत्येक अश्रू, प्रत्येक अपयश आणि प्रत्येक संकटांनंतर उभं राहण्याची जिद्दच यशाला खरा अर्थ देते. याच प्रेरणादायी विचारांना वास्तवात उतरवत सटाणा शहरातील 'अटल अभ्यासिका' आज असंख्य संघर्षमय जीवनांना नवी दिशा देत, स्वप्नांना उंच भरारी घेण्याची ताकद देणारा आशेचा दीप ठरत आहे..नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा व परिसरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक विद्यार्थी मोठी स्वप्ने डोळ्यांत साठवून या अभ्यासिकेत दाखल होत असतात. कोणाचे वडील लहानपणीच वारलेले, कोणाची आई पूर्ण दिव्यांग, तर काहींचे आई-वडील मजुरी करून संसार चालवणारे अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेली ही मुले स्वतःच्या जिद्दीच्या जोरावर इथे अभ्यास करत आहेत..घरची परिस्थिती इतकी बिकट की कुठली अकॅडमी लावून भरमसाठ फी भरून सरकारी नोकरी मिळवण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करणे जवळपास अशक्यच. अशा विपरीत परिस्थितीत "सरकारी नोकरी मिळवायचीच" हा ध्यास घेऊन विद्यार्थी 'अटल अभ्यासिकेत' प्रवेश घेऊन चार ते पाच वर्षे अविरत मेहनत घेतात.या प्रवासात अपयशाचे चटकेही कमी नाहीत. काही वेळा अगदी थोडक्यात संधी हुकते; डोळ्यांत अश्रू, मनात नैराश्य आणि बिनझोपेच्या रात्री या सगळ्यांवर मात करत विद्यार्थी पुन्हा उभे राहतात. स्वयंशिस्त, परस्पर सहकार्य आणि अटळ जिद्द यांच्या बळावर ते यशाचा मार्ग तयार करतात. आणि जेव्हा निवडीचा क्षण येतो, तेव्हा तो त्यांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय ठरतो..एप्रिल २०२६ पर्यंत 'अटल अभ्यासिका'मधून ९ विद्यार्थ्यांची पोलीस भरतीत निवड झाली आहे. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या लोहमार्ग भरतीत मनोहर कुवर (अजमेर सौंदाणे), संदीप पवार (पिंपळदर), ज्ञानेश्वर जाधव (नवेगाव), प्रशांत शेवाळे (चौंधाणे), प्रशांत पवार (नवेगाव), महेश अहिरे (ब्राम्हणगाव), संकेत अहिरराव (देवळा), राकेश शेवाळे (लोहोणेर) आणि दर्पण सिसोरे (गणेशपुर) यांची एकाच वेळी निवड होऊन यशाचा आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..'अटल अभ्यासिका' ही केवळ अभ्यासाची जागा नाही, तर स्वप्नांना आकार देणारे, जिद्दीला दिशा देणारे आणि संघर्षाचे यशात रूपांतर करणारे एक प्रेरणास्थळ ठरले आहे. या उपक्रमामागे संचालिका अॅड. सरोज चंद्रात्रे यांचे मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांची अथक मेहनत यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आज अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात आशेचा दिवा उजळला आहे.यश हे केवळ गाठलेले शिखर नसते; ते असते परिश्रम, चिकाटी, नैराश्यावर मात, आत्मविश्वास आणि स्वप्नांच्या पाठपुराव्याची कहाणी. 'अटल अभ्यासिका' ही त्या कहाणीचे जिवंत उदाहरण बनली आहे.