Nashik News : राजस्थानातून सेंधा व काळे मीठ विक्री करणारे व्यावसायिक मालेगाव शहरात आले असून त्यांच्याकडून शहरातील विविध भागामध्ये सेंधा व काळ्या मिठाची विक्री केली जात आहे.

मालेगावकरांकडून या मीठाला चांगली मागणी मिळत आहे. संबंधित व्यावसायिक वर्षात चार ते पाच वेळा शहरातील विविध भागात मिठाची विक्री करतात. शहरात सध्या रोज २०० किलो सेंधा मीठ विक्री होत असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. (Demand for Rajasthans Sendha Kal Mitha in Malegaon Selling 200 kg of salt every day Nashik News)

शहरात गेल्या चार दिवसापासून सेंधा व काळे मीठ विक्रीसाठी आले आहे. येथील जुना आग्रा रस्त्यावरील, कुसुंबा रस्ता, कॅम्प परिसर यासह विविध ठिकाणी ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर मिठाची विक्री होत आहे.

मीठ विक्री करताना व्यावसायिक नागरीकांना सेंधा व काळ्या मिठाची फायदे देखील सांगितले जात आहे. सेंधा व काळे मीठ हे मुतखडा, रक्तदाब, साखर, संधीवात, अपचन, बद्धकोष्ठता, ॲसिडिटी आदी आजारांवर गुणकारी असल्याचे सांगितले जात आहे.

घाऊक बाजारात सेंधा मीठाला १५ ते १६ रुपये किलो प्रमाणे भाव मिळत आहे. किरकोळ बाजारात मात्र सेंधा मीठ ५० तर काळे मीठ ६० रुपये किलोने विक्री होत आहे.

राजस्थान येथील पारंपारिक व्यावसायिक ट्रॅक्टरमध्ये मीठ विक्रीचा व्यवसाय करतात. संबंधित व्यावसायिक कुटुंबीयांसह विविध शहरांमध्ये जाऊन मीठ विक्री करीत असतात. वर्षभर त्यांचा हा व्यवसाय सुरु असतो.

रस्त्याच्या कडेला ट्रॅक्टर उभे करुन मिठाची विक्री करण्याकडे त्यांचा कल आहे. राजस्थान, हरियाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब यासह विविध राज्यात वर्षभर मीठ विकले जाते. राजस्थान येथील राजकोट येथे सर्वात जास्त काळे व सेंधा मीठ विक्री होते.

"सेंधा मीठ रोज भाज्यांमध्ये वापरावे. या मिठाचा वापर केल्यास शरीराला फायदा होतो. अनेक आजारांवर हे मीठ गुणकारी ठरते. पारंपारिक व्यवसाय असल्याने आम्ही वर्षभर मिठाची विक्री करतो. यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागतो." - रुपराम भाट, सेंधा, काळे मीठ विक्रेते