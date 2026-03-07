Nashik Accident : काळाचा घाला! उमराणे उड्डाणपुलाजवळ भीषण अपघात; सिडकोतील एकाच कुटुंबातील तिघांचा अंत

देवळा: उमराणे (ता. देवळा) येथून जाणाऱ्या मुंबई-आग्रा महामार्गावर गंगासुख हॉटेलजवळ शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी साडेआठच्या सुमारास भीषण कार अपघात झाला. या अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला असून, तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या या दुर्घटनेमुळे परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे..नाशिक येथील सिडको परिसरातील राजीवनगर येथून मालेगावच्या दिशेने निघालेली टाटा पंच ही कार (एमएच १५ जेएम ५१८२) उमराणे उड्डाणपुलाजवळ पोहोचताच अपघातग्रस्त झाली. कार भरधाव असताना चालकाचा ताबा सुटल्याने वाहन अचानक नियंत्रणाबाहेर गेले. त्यानंतर कार रस्त्याच्या कडेला जाऊन झाडावर जोरात आदळली आणि पलटी झाली..अपघाताची तीव्रता इतकी होती, की कारचे दरवाजे पूर्णपणे दबले गेले. त्यामुळे वाहनातील प्रवाशांना जबर मार बसला. या दुर्घटनेत चालक दीपक किशोर नाफडे (वय ३८), त्यांचा चार वर्षांचा मुलगा प्रथमेश (४) आणि बहीण अंकिता किशोर नाफडे (२५) यांचा जागीच मृत्यू झाला; तर संजय पांडुरंग नाफडे (५०), चारुलता संजय नाफडे (४५) आणि पूजा नाफडे (३५) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना तातडीने उपचारांसाठी मालेगाव येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले..अपघात घडताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. चिंचवे येथील बाबाजी रुग्णवाहिका तसेच उमराणे येथील जे. के. रुग्णवाहिकेचे चालक राहुल वाघ आणि गणेश पवार यांनी घटनास्थळी पोहोचून जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेतून मालेगाव येथील रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच देवळा पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, अपघाताबाबत पुढील तपास सुरू आहे..Mumbai News: कपडे फाटेपर्यंत मारेन…, महिला ट्रॅफिक पोलिसांसोबत प्रवाशाचे अश्लील वर्तन; मुंबईत नेमकं काय घडलं? VIDEO VIRAL.महामार्गावरील वेगावर नियंत्रणाची गरजमुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक दिवसेंदिवस बेशिस्त होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक वाहनचालक अतिवेगाने व निष्काळजीपणे वाहने चालवत असल्याने वारंवार अपघात होत आहेत. त्यामुळे निष्पाप नागरिकांना नाहक जीव गमवावा लागत आहे. विशेषतः राहुड घाटानंतरचा मोकळा रस्ता असल्याने अनेक चालक वाहने भरधाव चालवितात. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या महामार्गावर गती नियंत्रित करणारे कॅमेरे बसवावेत, वेगमर्यादेचे काटेकोर पालन करावे आणि वाहतूक शिस्त कडक करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.