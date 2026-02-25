नाशिक

Deola News : कसमादे पट्ट्यात आभाळ फाटलं! अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने कांदा पिकाचा चक्काचूर

Cloudy Weather Raises Alarm for Summer Onion Crop : उन्हाळ कांद्याची लागवड झालेली असली तरी ढगाळ व पावसाळी वातावरणामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. यापूर्वी अतिपावसामुळे कांद्याचे रोप व लाल कांदे यांच्यावर बुरशीजन्य रोग आल्याने मोठे नुकसान झाले.
देवळा: येथील ‘कसमादे’ पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात उन्हाळ कांद्याची लागवड झालेली असली तरी ढगाळ व पावसाळी वातावरणामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. यापूर्वी अतिपावसामुळे कांद्याचे रोप व लाल कांदे यांच्यावर बुरशीजन्य रोग आल्याने मोठे नुकसान झाले. आता उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असताना इकडे वातावरणात बदल होत पावसाळी वातावरण दिसत असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.

