Deola News : कसमादे पट्ट्यात आभाळ फाटलं! अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने कांदा पिकाचा चक्काचूर

देवळा: येथील 'कसमादे' पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात उन्हाळ कांद्याची लागवड झालेली असली तरी ढगाळ व पावसाळी वातावरणामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. यापूर्वी अतिपावसामुळे कांद्याचे रोप व लाल कांदे यांच्यावर बुरशीजन्य रोग आल्याने मोठे नुकसान झाले. आता उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असताना इकडे वातावरणात बदल होत पावसाळी वातावरण दिसत असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. .दोन-तीन दिवस ढगाळ वातावरण व दमट-उष्ण हवामान यामुळे शेतकरीवर्ग धास्तावला आहे. उन्हाळ कांद्यावरच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. अशा वातावरणामुळे व पावसामुळे कांदा पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव होत असल्याने काहीही करून कांद्याचे पीक जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांची जीवतोड मेहनत चालू आहे..रब्बीची अडचणरब्बी पिकांत उन्हाळी कांदा, मिरची, टोमॅटो, तूर, डाळिंब, पपई अशी नगदी पिके तसेच फळबागा व भाजीपालावर्गीय पिके जोमात आहेत. परंतु रोजच येणारा अवकाळी पाऊस काळजाचा ठोका चुकवणारा ठरत आहे. कारण या पावसासोबत गारा पडत असल्याने शेतमालाचे व शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. डांगसौंदाणे, जोरण, करंजाड, निताने, आखतवाडे, बिजोटे, चिंचवे, तसेच चांदवड-नांदगाव तालुक्यातील गावांमध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे..अजून पुढील दोनतीन दिवस पाऊस सांगितलेला असल्याने शेतातील पिके या अवकाळीपासून कशी वाचवावीत या विवंचनेत शेतकरी आहेत. आणि त्यामुळेच रोज दुपारनंतर आभाळाकडे पाहत वातावरण तयार होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठतो अशी स्थिती आहे..आर्थिक अडचणीची चिंतायंदा चांगला पाऊस झाल्याने 'कसमादे' भागात जिकडे-तिकडे कांदाच कांदा आहे. बियाणे, मजुरी, खते असा मोठा खर्च करीत शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड केली. रात्र-पहाट करून पाणी भरणे सुरू आहे. सध्या लाल कांदा काढणीही सुरू आहे. कांद्याचे बाजारभाव कमीच राहिल्याने शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. कांद्याचे बाजारभाव शेतकऱ्यांना अजिबात परवडणारे नाहीत..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! भोर तालुक्यातील नसरापूर ते बनेश्वर रस्ता २० दिवस राहणार बंद; नेमकं काय कराण?.बेमोसमी व अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे रोप व कांद्याचे पीक यांचे मोठे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना या अशा अस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याने उत्पादनात घट तर होतेच, शिवाय त्यांच्या स्वप्नांवर व मेहनतीवर पाणी फिरते.- अशोक रौंदळ, भेंडी (ता. कळवण).बियाणे, मजुरी, खते-औषधे यांवर केलेला खर्च आणि तितकेच कष्ट व घाम गाळत फुललेली शेती या अवकाळी पावसाने एका तासात उद्ध्वस्त करून टाकली. शेतातील कांद्याचे पीक व मिरची, टोमॅटोचे शेत पाहताना आम्हा शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा या गारपिटीने चक्काचूर केला आहे. शिवारातील शेतकरी कुटुंबात यामुळे एक प्रकारची वैफल्यता आली. आता यातून कसे सावरायचे, हाच प्रश्न आहे.- दीपक वाघ, माजी चेअरमन, विविध कार्यकारी सोसायटी, डांगसौंदाणे (ता. बागलाण).