Nashik ZP News: जि.प.चे विभागप्रमुख फिल्डवर; प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी तालुक्यांना भेटी

Nashik ZP News : त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीतील प्रकारानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मुख्यालयातील सर्वच विभागप्रमुखांना फिल्डवर उतरविले आहे.

श्रीमती मित्तल यांनी विभागप्रमुखांची प्रत्येक तालुक्यास ‘तालुका पालक अधिकारी’ म्हणून नेमणूक केली आहे. हे अधिकारी तालुक्यात जाऊन, केंद्र व राज्य शासनाच्या लोकोपयोगी व कल्याणकारी विविध योजना, अभियान अंमलबजावणीचा आढावा घेतील.

नेमणूक केलेले अधिकारी संबंधित तालुक्यात प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी जातील व आढावा घेतील. (Department Head of zp will visit taluks on second Tuesday of every month nashik news)